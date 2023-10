Les Canadiens Marjorie Lajoie et Zachary Lagha ont pris le 2e rang de la compétition de danse du Grand Prix de patinage artistique Skate America, dimanche, à Allen, au Texas.

Le duo canadien a consolidé sa 2e place acquise la veille avec un pointage de 119,19 accordé pour sa danse libre, ce qui lui a permis d’accroître son avance devant les Français Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud. Lajoie et Lagha ont conclu la compétition avec une note totale de 196,99, trois longueurs devant Lopareva et Brissaud (193,47).

Comme la veille, les Américains Madison Chock et Evan Bates ont tout raflé sur leur passage. Ils ont triomphé avec une note de 212,96.

Le Canada termine donc le week-end de compétition avec deux médailles d’argent, après celle gagnée samedi par le duo formé de Lia Pereira et Trennt Michaud dans la compétition en couple.

Le prochain Grand Prix de patinage artistique sera celui du Canada, présenté du 27 au 29 octobre à Vancouver.