Aujourd’hui, imaginons-nous un instant dans un monde où Gary Bettman aurait eu comme responsabilité de régler les grands enjeux sociaux.

En 1955, quand Rosa Parks a refusé de céder son siège d’autobus à une dame dont la peau était blanche, le commissaire se serait probablement attaqué aux lois ségrégationnistes américaines en faisant retirer tous les sièges des autobus.

Ou encore, quand les femmes du Royaume-Uni ont commencé à s’organiser pour revendiquer le droit de vote dans les années 1920, le commissaire de la LNH aurait sans doute étudié la possibilité de retirer le droit de voter à tout le monde.

C’est ce genre de raisonnement tordu qui fait en sorte, par exemple, que la LNH nie encore (en 2023!) l’existence d’un lien de causalité entre les coups à la tête et les dommages au cerveau.

Malgré le fait qu’il existe un large consensus scientifique quant aux graves dangers que constituent les coups à la tête, les hockeyeurs de la LNH peuvent encore se battre à poings nus. Et dans certaines circonstances, ils peuvent se faire assommer en toute légalité par un coup d’épaule asséné en plein visage au centre de la patinoire. Toujours selon cette logique, quand de tels cas surviennent, on tient la victime responsable de ne pas avoir levé la tête pour voir venir son opposant.

Depuis samedi soir, donc, la LNH est aux prises avec l’une de ces situations loufoques dont elle semble parfois détenir le brevet.

Le défenseur Travis Dermott, des Coyotes de l’Arizona, a commis un geste de désobéissance comme on en voit rarement dans le milieu du hockey : il a défié un ordre de Bettman et du Bureau des gouverneurs de la ligue.

Sa faute? Pour témoigner son soutien aux membres de la communauté LBGTQ+, Dermott a appliqué quelques centimètres de ruban gommé aux couleurs de l’arc-en-ciel sur le manche de son bâton durant le match opposant les Coyotes aux Ducks d’Anaheim.

La désobéissance du joueur était toutefois subtile. La surface de bâton couverte par le ruban était si petite qu’il a fallu agrandir la photographie d’une scène d’action pour étaler cet acte héroïque sur la place publique.

Appelée à réagir, le plus sérieusement du monde, la LNH a indiqué à un collègue du site Athlétique qu’elle allait revoir l’affaire. On se croirait au milieu des années 1950, en pleine époque maccarthyste.

Comment une ligue professionnelle qui se targue d’être inclusive a-t-elle pu en arriver à une situation aussi ridicule, attardée et outrageante?

L’affaire remonte à la saison dernière. Comme c’en était l’habitude depuis de nombreuses années, la plupart des équipes de la LNH tenaient, au cours de leur calendrier de matchs locaux, des soirées thématiques visant à soutenir des groupes ou endosser des causes comme la lutte contre le cancer, la reconnaissance envers les militaires ou l’inclusion et le respect des communautés noires ou LBGTQ+.

Lors de ces soirées thématiques, les joueurs portaient durant leur période d’échauffement des chandails spécialement conçus pour l’occasion. Ces chandails étaient ensuite autographiés et revendus dans des encans pour amasser des fonds.

Tout se passait normalement jusqu’à ce que le défenseur russe Ivan Provorov, des Flyers de Philadelphie, refuse d’endosser le chandail aux couleurs de l’arc-en-ciel lors de la soirée thématique LBGTQ+ des Flyers.

La prise de position de Provorov a rapidement fait tache d’huile. Aux quatre coins de la LNH, d’autres joueurs russes ont emboîté le pas. Ils ont refusé de porter le chandail aux couleurs de l’arc-en-ciel en invoquant une loi homophobe russe dont ils disaient craindre des répercussions. Des joueurs nord-américains comme les frères Eric et Marc Staal et le gardien James Reimer se sont quant à eux joints au mouvement en invoquant des motifs religieux.

L’image d’inclusivité que voulait projeter la LNH en a pris pour son rhume. De fil en aiguille, des équipes comme les Rangers et les Islanders de New York ont complètement abandonné l’idée de faire porter des chandails spéciaux à leurs joueurs durant leurs soirées thématiques LBGTQ+.

À Montréal, le Canadien a aussi fait face à ce problème de manière décevante, comme je le relatais en avril dernier dans cette chronique.

En juin dernier, Gary Bettman et les gouverneurs de la LNH se sont donc réunis pour tenter de trouver une solution à ce problème d’homophobie parmi leurs employés.

Et tout bonnement, il a été décidé que les équipes ne porteraient plus de chandails spéciaux lors des soirées thématiques parce que cette pratique était désormais une source de distractions .

Si on remonte à la source de cette histoire, on peut donc conclure qu’en affichant son homophobie la saison dernière, Ivan Provorov a déclenché une séquence d’événements qui fait en sorte que tous les joueurs de la LNH ne porteront plus de chandails thématiques. Ni pour témoigner de l’ouverture envers la communauté LBGTQ+, ni pour lutter contre le cancer et certainement pas pour combattre le racisme.

Et parce que Gary Bettman ne lésine jamais sur les détails, cette décision des dirigeants de la LNH prévoyait du même coup une éradication du fameux ruban gommé aux couleurs de l’arc-en-ciel.

La position de la LNH est donc la suivante : nous sommes inclusifs et nous avons plein de beaux principes. Mais nous n’y croyons pas suffisamment pour que vous puissiez le voir sur nos patinoires.

Aux yeux de plusieurs joueurs, l’interdiction d’utiliser du ruban gommé aux couleurs de l’arc-en-ciel a semblé faire déborder le vase et confirmer la déconnexion des dirigeants de la LNH.

C’est bien connu, si une loi ou une règle n’est pas justifiée ou rationnelle, elle ne sera tout simplement pas respectée. Depuis des siècles, bien des philosophes ont réfléchi à ces questions.

C’est dans cette même veine, il y a quelques semaines, que le défenseur Jon Merrill (Wild du Minnesota) avait soulevé une question fort intéressante.

Qu’est-ce que la ligue va faire si j’utilise quand même ce ruban gommé? Vont-ils me chasser de la patinoire? Ou encore, me punir? S’ils font cela, ils vont très mal paraître , analysait-il, avec raison.

Et parce que la consigne de Bettman n’est pas justifiée ou rationnelle, la LNH se retrouve maintenant confrontée à son ancien préfet de discipline, le très respecté Brian Burke, qui encense la désobéissance de Travis Dermott et qui invite les autres joueurs de la ligue à l’imiter!

Et c’est là que l’histoire devient extrêmement intéressante.

Les dirigeants de la LNH oseront-ils sanctionner un joueur parce qu’il s’est montré empathique envers un groupe marginalisé? Sur le plan de l’image et des affaires, les conséquences d’une telle décision pourraient être terribles.

Et si jamais les dirigeants de la LNH décident de sanctionner Dermott, d’autres joueurs pourraient-ils se rallier derrière lui et désobéir encore plus massivement à la consigne? Là aussi, ça pourrait devenir extrêmement gênant.

Aux quatre coins de la LNH, il y a sans doute beaucoup de bras qui se font tordre depuis samedi soir. Il est facile d’imaginer qu’on déploie de grands efforts pour tenter de refermer le couvercle et de tuer dans l’œuf toute idée de contestation.

Il aurait pourtant été tellement simple, dès le départ, de se ranger dans le camp des inclusifs et de défendre les valeurs que la LNH, sur la place publique, prétendait défendre.