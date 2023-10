Aston Martin fait courir dans le Grand Prix des États-Unis des versions différentes de l'AMR23. Et pour obtenir l'autorisation, l'Espagnol Fernando Alonso et le Canadien Lance Stroll ont dû s'élancer des puits.

L'équipe américaine Haas a également décidé de faire partir le Danois Kevin Magnussen et l'Allemand Nico Hülkenberg des puits.

Rappelons que la décison de s'élancer des puits permet aux équipes de faire des changements aux monoplaces. Ce qui est interdit aux équipes qui envoient leurs monoplaces sur la grille ed départ, et qui sont soumises aux règles du parc fermé.

Les monoplaces de Magnussen et Hülkenberg (14e et 16e en qualification) sont sorties devant celles d'Alonso et Stroll (17e et 19e).

Aston Martin, en difficulté depuis plusieurs mois après un début de saison remarquable, a décidé de faire partir Alonso dans l'ancienne version de l'AMR23 alors que Stroll pilotera la monoplace modifiée pour le Grand Prix des États-Unis, avec notamment le nouveau fond plat.

Nous n'avons pas eu le temps de tirer le meilleur des réglages en fonction des nouveautés, a expliqué le directeur technique de l'équipe Eric Blandin à motorsport.com. Nous avons donc décidé de faire partir Fernando avec les réglages du Grand Prix du Qatar et Lance avec les réglages prévus pour Austin.

Ce n'est pas a priori une bonne nouvelle pour le Québécois qui a été victime de problèmes de freins depuis le début du week-end en lien avec l'utilisation du nouveau fond-plat installé sous la monoplace.

L'équipe canado-britannique utilise donc ce grand prix comme une séance de travail comparative.

Rappelons qu'Aston Martin tente de garder sa quatrième place au classement des constructeurs. Mais McLaren n'a que 6 points de retard sur l'équipe de Lawrence Stroll.