Megan Gilkes fait le spectacle et finit 11e à sa dernière course

La Canadienne Megan Gilkes a terminé au 11e rang de la dernière course de la saison de l'Académie F1, réservée aux femmes pilotes, à Austin au Texas.

L'Ontarienne de 22 ans avait annoncé avant ce dernier week-end de la saison inaugurale de l'Académie F1 que les trois courses d'Austin seraient ses derniers pas de pilote.

Elle a fini ses études en ingéniérie à Londres, et a été engagée comme graduate performance engineer dans l'équipe F1 Aston Martin. Elle s'y consacrera à plein temps en 2024.

Mais avant de ranger sa combinaison de pilote, Gilkes a offert un beau spectacle au public d'Austin, dimanche.

Dans la troisième course du week-end, Gilkes au volant de sa F4 no 12 de l'équipe Carlin a gagné un duel épique, le plus chaud du week-end aux yeux des commentateurs, avec Maite Caceres d'Uruguay (Campos).

Ouvrir en mode plein écran La Canadienne Megan Gilkes (no 12) se bat pour s'emparer de la 13e place sur le circuit d'Austin. Photo : YouTube / F1 Academy

Les deux pilotes se battaient pour la 13e place, mais avec un tel acharnement qu'on pensait qu'elles se battaient pour la victoire tant elles ont piloté à la limite.

Et Gilkes a même dépassé les limites de la piste au sixième tour dans la ligne droite arrière en espérant surprendre son adversaire. Mais hors de la trajectoire, la Canadienne n'a pas pu éviter une bosse qui l'a fait décoller de trois roues sur quatre.

Ouvrir en mode plein écran La Canadienne Megan Gilkes (no 12) a travaillé fort durant la dernière course de la saison de l'Académie F1, à Austin au Texas. Photo : YouTube / F1 Academy

Gilkes a finalement remporté ce duel qui a duré deux tours, et avec l'accrochage de deux monoplaces devant elle, elle a pu finir la course au 11e rang, et sa carrière de pilote sur une bonne note.

Megan Gilkes termine la saison de l'Académie F1 au 13e rang, avec comme meilleur résultat une cinquième place en Autriche sur le circuit de Spielberg.

L'Ontarienne laissera en mémoire sa victoire à Assen aux Pays-Bas en 2019 dans une monoplace F3 de la W Series. Elle a également remporté deux victoires dans le championnat britannique de F4, appelé BG4, en 2022.

Tout en participant à la saison inaugurale de l'Académie F1, Megan Gilkes a travaillé en 2023 avec l'équipe F1 Aston Martin à titre de undergraduate trackside support engineer.

Ouvrir en mode plein écran Megan Gilkes a eu son rôle à jouer dans la deuxième place de Fernando Alonso à Zandvoort aux Pays-Bas. Photo : Facebook / Megan Gilkes

À ce titre, elle faisait partie du petit groupe à l'usine de Silverstone chargé de soutenir l'équipe de course durant les week-ends de course.

Le travail de la Canadienne aura notamment permis à Fernando Alonso de terminer au deuxième rang du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort.

J'ai passé une année incroyable, j'ai beaucoup appris au sein du trackside support group à travailler dans la salle Mission control de l'usine de Silverstone, a écrit Gilkes sur ses réseaux sociaux le 24 septembre. On a aidé l'équipe de course à analyser toutes les données et à trouver les meilleurs réglages.