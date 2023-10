Tokyo offre à l’Américain Ben Shelton son premier titre

Ben Shelton, 19e au classement mondial, a battu dimanche le Russe Aslan Karatsev (50e au monde ) en deux manches de 7-5 et 6-1 en finale du tournoi ATP 500 de Tokyo.

La rencontre a été équilibrée jusqu'à 5-5 en première manche.

Mais au 11e jeu, le gaucher américain de 21 ans a réussi pour la première fois à briser le service de son adversaire, qui est devenu soudain nerveux malgré sa plus grande expérience sur le circuit.

La deuxième manche a été à sens unique, Shelton devenant de plus en plus confiant et entreprenant, tandis que Karatsev multipliait les fautes directes.

Enragé contre sa propre maladresse, le Russe de 30 ans a fracassé sa raquette au sol, et a perdu sa concentration à la fin. Il s'est avoué vaincu au bout de 84 minutes.

Ben Shelton a franchi un cap important à Tokyo, après avoir atteint le dernier carré des Internationaux des États-Unis en septembre puis les quarts de finale du tournoi Masters 1000 de Shanghai en octobre.

Il a fait coup double dimanche. Il participait à sa première finale ATP, et il a remporté son premier tournoi.

Ce titre me tient particulièrement à coeur, car il récompense le travail de toute une équipe, a dit Shelton après sa victoire. On travaille depuis longtemps à bâtir quelque chose. Les grands champions sont capables de maintenir leur niveau de jeu tout au long des tournois, jusqu'en finale. Je ne dis pas que je suis à ce niveau, mais on a réussi à le faire cette semaine à Tokyo.

L'Américain a certes profité des éliminations précoces des têtes de série comme Casper Ruud (no 8), Alexander Zverev (no 9) et Taylor Fritz (no 10), le vainqueur sortant du tournoi.

Shelton n'a croisé aucun membre du top 10 mondial à Tokyo, mais son parcours n'a cependant pas été facile. Il a notamment frôlé l'élimination en demi-finale contre son compatriote Marcos Giron (79e au monde), qui avait éliminé Félix Auger-Aliassime au tour précédent.