Toute la semaine du Canadien a été accaparée par l’avantage numérique : ses contre-performances mardi, les critiques dont il a fait l’objet jeudi, la tension qu’il a suscité à l’entraînement vendredi… La totale.

Les joueurs ont trouvé que tout ça avait été monté en épingle, ce qui illustre plusieurs choses en même temps. D’abord, le fait qu’un calendrier allégé prête flanc à la suranalyse des petits échantillons, un problème qui sera réglé dès la semaine prochaine alors que le Canadien jouera quatre matchs en six soirs.

Cela a également remis les joueurs en contact avec une enfilade de questions dont ils avaient peut-être perdu l’habitude l’an dernier tellement les résultats avaient été relégués au second plan.

Même l’avantage numérique a marqué un but, samedi soir face aux Capitals de Washington, et qu’il a offert en général une bien meilleure exécution, il aurait facilement pu coûter le match au Canadien.

Le CH a bénéficié de cinq jeux de puissance en troisième période – dont deux séquences à 5-contre-3 – qui lui offraient sur un plateau d’argent la chance d’augmenter son avance de 2-0. Il n’en a pas profité. Et lorsque les Capitals ont réduit l’écart à un but, il n’a pas non plus saisi l’opportunité de se détacher. Ce qui devait arriver arriva : les Caps ont égalé la marque, et il a fallu que Cole Caufield tranche le débat en prolongation pour que l’honneur soit sauf.

Si on avait été en mesure de marquer en supériorité numérique en troisième période ça aurait changé le match quelque peu, a convenu Nick Suzuki. On n’a pas été capable de capitaliser, mais j’ai aimé notre combativité en fin de match et on a été en mesure de l’emporter en prolongation.

L’avantage numérique aurait pu être l’histoire de ce match encore plus qu’il ne l’a été. Alors pourquoi revenir sur le sujet dans les circonstances?

À cause de l’adversaire que le Canadien affrontait.

Les Capitals en arrachent en supériorité numérique eux aussi en ce début de saison (le Canadien les a encore blanchis en sept tentatives samedi) après avoir été pendant une décennie la référence à travers la LNH dans cette facette du jeu.

Martin St-Louis aime à dire qu’une bonne unité d’avantage numérique a besoin de familiarité entre ses différents éléments, et que les nombreuses blessures qui ont affligé son équipe l’an dernier l’ont empêché de la développer.

Les Capitals, eux, ont les mêmes éléments de base depuis une éternité : Ovechkin, Backstrom, Oshie, Kuznetsov et Carlson. Ces gars-là se connaissent par cœur. Pourtant, plus les années avancent, moins la magie opère.

Se pourrait-il que la familiarité ait ses propres travers, et qu’elle ait mis tous ces beaux talents sur le pilote automatique?

Spencer Carbery, le nouvel entraîneur-chef des Capitals, a trouvé la question intéressante.

Il faut se réinventer en tant qu’avantage numérique, a reconnu Carbery. On a eu de la difficulté jusqu’à maintenant avec ça, mais il faut trouver plusieurs choses dans lesquelles on est bons. Si on s’en remet toujours aux deux mêmes options sur lesquelles on se fie depuis dix ans, les 31 autres équipes les connaissent et ils ont trouvé des façons de les contrer. Alors quelle est ta troisième, ta quatrième, ta cinquième option? Pourquoi n’en a-t-on pas? C’est là où on met notre avantage numérique au défi. S’ils neutralisent Ovechkin, qu’est-ce qu’on fait?

L’idée est donc de ne pas renier ce qu’une attaque à cinq fait de bien, mais de lui trouver des façons supplémentaires d’être menaçante.

Le Canadien n’a pas cette familiarité dont bénéficient les Caps, mais il a lui aussi ses options de prédilection. Et il paraissait évident, depuis le début de la saison, que tous les chemins devaient mener au bâton de Cole Caufield, et l’adversaire traitait la chose en conséquence.

Or, samedi, sur le but de Sean Monahan, Caufield a réussi une magnifique passe à travers l’enclave pour rejoindre Suzuki, et le tir-passe de ce dernier a été dévié dans le filet par Monahan.

Caufield a terminé le match avec 12 tentatives de lancers – dont le tir qui a donné la victoire au CH – mais c’est peut-être la qualité de son jeu de passe qui a eu le plus gros impact sur les performances de son trio.

Il peut tout faire, a dit Suzuki. Tout le monde le perçoit comme un tireur, mais il est capable de faire tous les types de jeux. Étant donné qu’il est une menace pour tirer, il y a des gars qui se libèrent et il fait du bon travail pour les trouver. Ça nous prend cela de sa part.

En réussissant une passe précise et mordante en supériorité numérique, alors qu’il a habitué tout le monde à tirer en pareille occasion, Caufield a ouvert le jeu. Que le disque se retrouve chez Suzuki n’est pas une nouvelle option (le tir-passe à Monahan à l’embouchure du filet l’est davantage), mais Caufield a réussi un jeu autre que celui que l’adversaire anticipait, et c’est la raison pour laquelle ce but-là a été marqué.

Suzuki s'est levé par lui-même

St-Louis dit souvent que son rapport avec les joueurs commence avec la vérité . Il s’agit de dire les choses comme elles sont, de mettre cartes sur table et s’entendre avec eux sur l’état des lieux pour mieux avancer.

Depuis qu’il est en poste derrière le banc du Canadien, St-Louis agit généralement de cette façon avec les médias. Si bien que lorsqu’un journaliste lui a demandé, plus tôt cette semaine, comment il évaluait le travail de Suzuki, St-Louis a répondu qu’il devait être meilleur, et que le capitaine lui-même serait d’accord avec cette affirmation.

(P.S. Il l’est.)

Je n’ai pas dit cela pour allumer Suzy. Jamais je n’utiliserais les médias pour motiver un joueur.

St-Louis a simplement fait appel à l’imputabilité de son meilleur joueur de centre. Si le Tricolore a l’ambition d’aller où que ce soit cette saison, il aura besoin de la contribution de Suzuki, et ce dernier en est pleinement conscient.

Suzuki n’avait pas besoin d’être piqué par son coach; les trois premiers matchs s’en étaient occupés.

Or, en plus de créer deux des trois buts de l’équipe, Caufield et lui ont été étincelants à forces égales face aux Capitals, ce qui a nourri la qualité du jeu qu’offre le CH à 5-contre-5 depuis le début de la saison.

À 5-contre-5 nous sommes l’une des meilleures équipes de la ligue, a avancé Suzuki. Les unités spéciales nous ont fait mal dans les premiers matchs de la saison, mais on a encore montré ce soir qu’on pouvait dominer à 5-contre-5.

Avant que les Capitals ne trouvent un peu de rythme à la suite de leur premier but, le Canadien dominait largement aux chances de marquer. Il ne passait pas beaucoup de temps dans sa zone, une bonne pression était exercée en territoire adverse, et il y a eu nombre d’interventions défensives qui ont permis de freiner les sorties de zone des Capitals et de relancer de nouvelles salves depuis la zone neutre.

St-Louis dit voir beaucoup de positif au sein de son équipe, et ce comportement à forces égales en fait certainement partie.

Le coach ne se disait pas plus inquiété par le fait que Suzuki allait rebondir que par le fait que l’avantage numérique finirait par se replacer. Il doit néanmoins être rassuré de voir que son principal leader, sitôt interpelé, a répondu avec le genre de performance qui est attendue de lui.

Parfois, quand on laisse les choses mijoter un peu, les bons joueurs trouvent les réponses par eux-mêmes.