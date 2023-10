Cole Caufield tranche en prolongation contre les Capitals

Le Canadien n’a pas été efficace en avantage numérique en troisième période, mais a malgré tout quitté le Centre Bell avec deux points de plus en banque, samedi.

Cole Caufield a marqué après 40 secondes de jeu en prolongation et le club de hockey montréalais a défait les Capitals de Washington 3-2.

Caufield a surpris le gardien Darcy Kuemper d’un tir précis du côté du bouclier.

L’attaquant du Canadien Sean Monahan a marqué en avantage numérique en première période, puis préparé le filet de Brendan Gallagher en deuxième période.

Le Tricolore a raté de nombreuses occasions d’achever ses rivaux en troisième période et a conclu l’engagement avec un rendement de 0 en 5 en avantage numérique.

Deux buts de Dylan Strome lors du dernier tiers ont permis aux Capitals de forcer la présentation d’un bris d’égalité.

Ouvrir en mode plein écran Nick Suzuki (à droite) a récolté deux aides, dont une pour le but gagnant de Cole Caufield. Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

Nick Suzuki a amassé deux aides pour le Canadien (2-1-1). Jake Allen a réalisé 30 arrêts.

Publicité

Kuemper a stoppé 24 lancers devant le filet des Capitals (1-2-1).

L’étoile des Capitals Alex Ovechkin a décoché cinq tirs au but et a amassé une aide. Ovechkin a ainsi mis fin à la première série de deux matchs sans tir au but de sa prolifique carrière.

Le défenseur Justin Barron a été inséré dans la formation du Canadien pour une première fois cette saison. Barron remplaçait Kaiden Guhle, qui a subi une blessure au haut du corps lors de la défaite de 5-2 du Tricolore, mardi, contre le Wild du Minnesota.

Le Canadien jouera son prochain match lundi, quand il rendra visite aux Sabres de Buffalo. Il accueillera ensuite les Devils du New Jersey, mardi, au Centre Bell.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Une chaude lutte

Michael Pezzetta a obtenu la première belle occasion de marquer pour le Tricolore. Il a battu Kuemper, mais son lancer a atteint le poteau.

À l’autre bout de la patinoire, Allen a frustré Anthony Mantha à la suite d’une passe d’Ovechkin lors d’une attaque à deux contre un des Capitals.

Monahan a marqué avec 1 min 5 s à faire au premier engagement, en avantage numérique. Il a fait dévier une remise de Suzuki dans l’objectif.

3:05 Jake Allen a arrêté 30 des 32 tirs reçus dans le match face aux Capitals de Washington. Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

Quelques minutes après avoir écoulé sa troisième punition de la rencontre, le Canadien a creusé l’écart à 2-0 à 9:50 du deuxième vingt. Monahan a débordé le défenseur Hardy Haman Aktell, qui disputait un premier match dans la LNH, puis Gallagher a complété la manœuvre en battant Kuemper.

Publicité

Rafaël Harvey-Pinard a menacé trois fois le filet des Capitals en deuxième période, mais chaque fois il a raté la cible.

De son côté, le vétéran Nicklas Backstrom s’est buté à un Allen acrobatique tard dans l’engagement, à la suite d’une remise d’Ovechkin.

Peu de temps après que Sonny Milano eut atteint la barre transversale en troisième période, l’indiscipline des Capitals a ouvert la porte au Tricolore. Cependant, le Canadien a été incapable de profiter de deux séquences à cinq contre trois.

Strome a finalement relancé les Capitals avec 8:35 à faire. Il a réduit l’écart à 2-1 à la suite d’une passe transversale d’Ovechkin.

Les Capitals ont continué à travailler fort jusqu’à ce que Strome revienne à la charge avec 2:00 à écouler au cadran. Cette fois, il a battu Allen à la suite d’une passe d’Evgeny Kuznetsov.

Caufield a toutefois permis aux partisans de rentrer chez eux le cœur léger.