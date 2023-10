Wilfried Nancy et le Crew éliminent le CF Montréal

Une victoire et le CF Montréal était qualifié pour les séries de la MLS. Le genre de match crucial où s’écrivent les légendes.

À Colombus, c’est toutefois l’entraîneur Wilfried Nancy qui a ajouté un chapitre à la sienne, puisque le Crew a battu 2-1 l’ancienne équipe du Montréalais, jetant du même coup les espoirs éliminatoires du Bleu-blanc-noir avec l’eau du bain.

Il y a des équipes qui gagnent, d'autres qui perdent, mais c’est l’attitude qui compte, a réagi l'entraîneur-chef Hernan Losada après la rencontre. On a été très compétitifs cette année, et encore ce soir. Ça fait très mal, parce qu’on se qualifiait jusqu’à la dernière minute.

Au final, on a perdu alors qu'on devait gagner. Ça ne pouvait pas être un si bon match de notre part , a avoué le défenseur George Campbell. Avoir réussi à remporter plus de matchs à l'étranger aurait certainement aidé notre saison , a laissé tomber Joel Waterman, autour d'un fort match en défense pour le CF Montréal.

Publicité

Fort (faible?) de ses 12 défaites sur le route, Montréal amorçait la rencontre avec l'avant-dernière fiche de la MLS à l’étranger. Columbus, avec 11 victoires, présentait le 2e dossier à domicile.

Dès les premières minutes, Goliath a laissé bien peu de touches de ballon à David, le Crew se donnant plusieurs occasions de marquer sans jamais abandonner la possession. Le duel semblait inégal mais, comme sur une page de l’Ancien Testament, le petit poucet a jeté la première pierre.

Après une magnifique ouverture de Nathan Saliba sur le côté droit, Zachary Brault-Guillard a remis au centre en première intention pour Sunusi Ibrahim, seul devant le gardien Patrick Schulte. Un but avec des airs d’intervention divine, survenu dès la 8e minute, qui permettait au CF Montréal de rêver rapidement à du soccer d’automne.

Ouvrir en mode plein écran Sunusi Ibrahim a marqué à la 8e minute pour donner l'avance 1-0 au CF Montréal. Photo : usa today sports via reuters con / Trevor Ruszkowski

Le cauchemar ne s’est toutefois pas fait attendre. Et comme lors du dernier rendez-vous entre les deux équipes, il portait le nom de Cucho Hernandez.

Publicité

L’attaquant colombien avait inscrit trois buts contre Montréal, il y a un mois, quand le Crew avait battu le CFM 4-2 au stade Saputo. Samedi, Cucho a renchéri à la 17e minute, profitant d’un onze montréalais incapable de sortir le ballon de sa zone de réparation pour battre Jonathan Sirois.

Les buts changent un match. On savait que le Crew obtiendrait des occasions, c'est une des meilleurs équipes de la ligue. On a bien bataillé pendant une bonne partie de la rencontre, mais c'est difficile quand on accorde le but égalisateur aussi rapidement , a réagi Waterman.

À la 30e minute, Cucho aurait déjà pu avoir un triplé, mais un sauvetage de Joel Waterman, puis un tir raté dans un duel face au gardien, ont permis au CF Montréal de rentrer au vestiaire avec un pointage nul de 1-1 à la mi-temps. Les spectateurs les plus attentifs se doutaient bien que l’échéance ne faisait qu’être repoussée – avec 69 % de possession en faveur des locaux en première mi-temps, difficile de croire autrement.

Cinq minutes après la reprise, le Crew crucifiait le CFM. L'œuvre du capitaine Darlington Nagbe, laissé seul à l’orée de la surface après une succession de une-deux pour se faufiler vers le but de Sirois. Du soccer champagne, qui privait Montréal de toute raison d’en boire.

Ouvrir en mode plein écran Darlington Nagbe (à droite) a donné les devants 2-1 au Crew à la 50e minute. Photo : usa today sports via reuters con / Trevor Ruszkowski

Car le CFM aurait pu se qualifier pour les éliminatoires par la petite porte, voire la sortie de secours. Au sifflet, Montréal terminait au 9e et dernier rang donnant accès aux éliminatoires. Mais à Nashville, les Red Bulls de New York ont profité d'un tir de pénalité dans les arrêts de jeu, faisant glisser le Bleu-blanc-noir hors du tournoi automnal.

Toute l’équipe a fourni beaucoup d'efforts, l’attitude était positive, a assuré Losada. On a marqué un très beau but en transition. On venait ici pour essayer de gagner le match, pour faire un bon résultat et ne pas avoir à attendre celui des autres. C’est dommage, car ce groupe méritait de jouer les séries , s'est résigné Losada.

Le destin est parfois cruel, mais Montréal avait le sien entre ses mains.

Ça fait mal, mais c’est à nous de relever la tête. On a représenté ce club avec beaucoup d’honneur. Les joueurs ont donné absolument tout jusqu’à la fin.

Samuel Piette arborait le brassard de capitaine pour le match qui allait résumer la saison du CF Montréal. Zachary Brault-Guillard et Nathan Saliba étaient aussi du onze de départ, portant le total à quatre Québécois dans la formation partante. De quoi animer la fibre locale, malgré l’absence de Mathieu Choinière, blessé. Jules-Anthony Vilsaint, entré à la 67e minute, a aussi participé à la rencontre.

Le groupe s’est beaucoup amélioré. On a vu de la progression chez plusieurs joueurs. On a beaucoup construit cette saison, avec l'objectif de faire encore plus de progrès la saison prochaine , a renchéri l'entraîneur-chef.

Aaron Herrera et Bryce Duke, deux acquisitions que l’état-major montréalais souhaitait clés cette saison, amorçaient pour leur part cette rencontre décisive sur le banc. Ils sont entrés à la 80e minute. Un choix tactique qui résume bien l’année 2023 du CFM : des bonnes idées sur papier, mais un manque de résultat sur le terrain.