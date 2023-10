Max Verstappen s'élancera en pole position de la course sprint du Grand Prix des États-Unis de F1, qui sera disputé plus tard samedi. Aston Martin a mieux travaillé, et Lance Stroll a obtenu le 14e temps de la séance.

Sur le circuit des Amériques, d'une longueur de 5,513 km, le Néerlandais a pris sa revanche après sa décevante sixième place obtenue vendredi lors de la séance de qualification du grand prix de dimanche.

Verstappen n'est cette fois pas sorti des limites de la piste, et il a devancé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui s'élancera en pole de la course de dimanche, et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes-Benz).

Les écarts sont minimes : Leclerc a cédé 55 millièmes de seconde au temps de référence, Hamilton a terminé à 69 millièmes de Verstappen.

Les temps sont très serrés, alors la course sprint va être spectaculaire , a dit Verstappen.

Plus à la peine à Austin, l'équipe McLaren a placé ses monoplaces derrière le trio de tête: Lando Norris au quatrième rang, à 1 dixième de Verstappen, devant son coéquipier australien Oscar Piastri.

L'équipe Aston Martin s'est remise d'une journée catastrophique vendredi. En raison du manque de roulage et de la surchauffe des freins à l'avant, les pilotes sont relégués en fond de grille du grand prix de dimanche.

Mais samedi, avec de nouveaux réglages, Fernando Alonso a fini a séance de qualification de la course sprint au 12e rang et Lance Stroll au 14e rang.

Seulement un dixième sépare les coéquipiers de l'équipe canado-britannique. Encourageant pour la suite du week-end.

La course sprint de 19 tours commence à 18h (HAE).

