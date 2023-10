Steven Dubois montre de quel bois il se chauffe

Steven Dubois a laissé sa mauvaise humeur sur la glace de l'aréna Maurice-Richard en cette deuxième journée de compétitions de la Coupe du monde ISU de patinage de vitesse courte piste de Montréal.

Steven Dubois, malheureux de se retrouver au repêchage samedi matin, a décidé de laisser ses soucis au bord de la patinoire.

Le patineur de Terrebonne a d'abord dominé sa première vague de repêchage au 1000 m, explosant avec un peu plus de trois tours à faire pour l'emporter par plusieurs longueurs.

Il a plus tard enlevé une course plus serrée dans la demi-finale du repêchage. Il a pris les commandes de la course dans le dernier tour pour assurer sa place dans les quarts de finale du premier 1000 m de la journée.

Dubois, triple médaillé des derniers Jeux olympiques, avait déjà assuré sa place en quarts du deuxième 1000 m au programme samedi.

Les patineurs Jordan Pierre-Gilles et Maxime Laoun Photo : Facebook/ISU Short Track - Gregory Shamus - Int'l S Gregory Shamus - Int'l Skating Union

Au 1500 m, Maxime Laoun et Jordan Pierre-Gilles ont également dû passer par le repêchage.

Laoun a été le seul à obtenir sa place en quarts de finale, remportant la deuxième course de repêchage. Pierre-Gilles a été sanctionné pour une chute impliquant trois patineurs dans cette course et a terminé dernier.

Du côté féminin, Rikki Doak a terminé première de ses deux courses de repêchage et sera des quarts de finale du 1500 m.

Rikki Doak à l'entraînement Photo : Patinage de vitesse Canada

Finalement, au relais 2000 m mixte, l'équipe canadienne composée de Danaé Blais, Steven Dubois, Félix Roussel et Renée Steenge a été incapable de se qualifier pour la finale A.

Roussel a chuté pendant son premier passage, reléguant le Canada au dernier rang de sa vague. Il disputera la finale B en après-midi.

Le programme est chargé avec la présentation des deux 1000 m chez les hommes et les femmes, en plus des 500 et 1500 m.

Le relais mixte, suivi du relais 3000 m chez les dames et le relais 5000 m chez les hommes seront aussi disputés.