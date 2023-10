Toujours sans sa citoyennté, Erin Brooks veut représenter le Canada aux JO 2024

Erin Brooks veut surfer aux couleurs du Canada aux Jeux olympiques de 2024. La jeune surfeuse de 16 ans aimerait représenter le pays de sa famille, mais le gouvernement fédéral refuse pour le moment sa demande de citoyenneté.

Erin Brooks est née au Texas et a grandi à Hawaï, mais son grand-père a grandi à Montréal, et son père a la double nationalité américaine et canadienne.

Le gouvernement canadien refuse pour le moment de lui offrir la citoyenneté, ce qui oblige la surfeuse à faire l’impasse sur les Jeux panaméricains qui commencent, qui servent d’étape qualificative pour les Jeux olympiques.

La dernière occasion d’obtenir un billet pour Paris se présentera en février aux Championnats du monde ISA à Porto Rico.

On dit qu’Erin Brooks aurait de belles chances de remporter une médaille olympique en 2024, en raison des vagues du site de Teahupo'o à Tahiti.

Elle a remporté une médaille d’argent aux Jeux mondiaux de surf qui ont eu lieu au Salvador en juin. Elle avait remporté l’or aux Championnats du monde junior de 2022.

Ouvrir en mode plein écran Erin Brooks en action aux derniers Championnats du monde au Salvador. Photo : afp via getty images / MARVIN RECINOS

Les lois canadiennes régissant les demandes de citoyenneté sont compliquées, mais en gros, la loi C 37 de 2009 (plusieurs fois amendée depuis), refuse l’extension de la citoyenneté aux personnes de deuxième génération nées à l’étranger.

Publicité

Le ministère responsable des programmes et des services d’immigration, d’établissement, de réinstallation et de citoyenneté a expliqué son refus :

La demande est refusée au motif que la demanderesse n'est pas apatride, n'a pas connu de difficultés particulières ou inhabituelles ou n'a pas fourni au Canada des services d'une valeur exceptionnelle qui justifient l'octroi discrétionnaire de la citoyenneté canadienne , indique le ministère.

Décision bientôt en appel

Surf Canada indique que le père d’Erin Brooks, Jeff, compte faire appel de la décision en cour fédérale.

Erin veut représenter sa famille, mais c’est compliqué, avait-il indiqué avant de connaître la décision du gouvernement. Je suis fier de voir qu’elle se bat et veut aller au bout de ses recours.

Erin ne veut avoir aucun regret, ajoutait-il, si au bout de ses démarches, elle ne peut pas devenir canadienne.

Publicité

Erin Brooks et sa famille habitent maintenant à Tofino en Colombie-Britannique. Ils ont perdu leur maison à Hawaï quand elle a brûlé dans les récents feux de forêt qui ont ravagé l’île américaine.

Erin a décidé de se concentrer sur ce qu’elle peut contrôler, soit son surf, son entraînement, et de rester optimiste quant à l’issue du dossier sur sa demande de citoyenneté , a dit Jeff Brooks.

Bien sûr, ce serait une immense déception de ne pas participer aux Jeux de 2024, affirme-t-il, mais Erin a une longue carrière devant elle.

Du côté du Comité olympique canadien, on croit en la sincérité de la démarche de la jeune athlète.

Erin montre une volonté sincère de représenter le Canada et de devenir canadienne , a dit David Shoemaker, président du COC.

Ce n’est pas une union de circonstance, plaide-t-il. Elle représente déjà le Canada au niveau international, a gagné des titres aux couleurs de notre pays. Son grand-père est Canadien, son père a la double nationalité. Et depuis que leur maison a brûlé, ils se sont installés à Tofino. Pour toutes ces raisons, on aimerait qu’elle obtienne sa citoyenneté.

Alors qu’en mars, la fédération internationale (ISA) lui avait accordé le droit de représenter le Canada, elle est revenue sur sa décision à la mi-juin, et demande maintenant une preuve de citoyenneté en bonne et due forme.

C’est ce qui a obligé l'adolescente à faire l’impasse sur les Jeux panaméricains et sur les Championnats du monde.

Jeff Brooks veut épuiser tous les recours avant d’étudier les propositions d’autres pays intéressés par le talent de sa fille.

Avec les informations de La Presse canadienne