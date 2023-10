Mathieu Betts a battu un record canadien, vendredi soir, dans une défaite des Lions de la Colombie-Britannique aux mains des Stampeders de Calgary, 41-16.

Betts a plaqué le quart adverse Jake Meier pour réaliser son 18e sac du quart de la saison. Il devient le seul Canadien à atteindre ce sommet, dépassant Jamaal Westerman (2015) et Brent Johnson, un ancien des Lions, qui avait complété 17 sacs en 2005.

Betts a gagné deux fois la Coupe Vanier avec le Rouge et Or, en 2016 et 2018, avant d’être choisi au 3e rang au total par Edmonton au repêchage canadien en 2019.

En 18 matchs en 2023, sa deuxième saison en Colombie-Britannique, il a réalisé 41 plaqués défensifs.

Grâce à leur victoire, les Stampeders ont pris le contrôle de leur destinée dans la lutte pour une qualification aux éliminatoires dans la section Ouest de la Ligue canadienne de football.

Les Stampeders (6-11) participeront aux éliminatoires si les Roughriders de la Saskatchewan (6-11) perdent face aux Argonauts de Toronto samedi, ou si les Stampeders prennent la mesure des Blue Bombers de Winnipeg la semaine prochaine.

Chez les Lions (12-6), Vernon Adams a réussi neuf de ses 13 passes pour des gains de 116 verges et une interception, avant de laisser sa place à Dane Evans au troisième quart au moment où les Stampeders menaient 24-3.

La défaite des Lions fait en sorte que les Blue Bombers sont assurés de terminer au premier rang de la section Ouest.

Les Lions devront se contenter du deuxième échelon et le 4 novembre, ils accueilleront la demi-finale de l'Ouest contre les Stampeders ou les Roughriders.

Avec les informations de La Presse canadienne