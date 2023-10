Charles Leclerc partira en tête au Grand Prix d’Austin

Charles Leclerc (Ferrari) s'élancera dimanche en pole position du Grand Prix des États-Unis de formule 1 après avoir réalisé vendredi le meilleur temps des qualifications sur le circuit des Amériques à Austin (5513 km).

Le Monégasque a devancé les Britanniques Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes), tandis que le triple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) ne partira que de la sixième position.

Dans la chaleur texane (35 °C dans l'air, plus de 40 sur la piste), Leclerc a décroché la 21e pole position de sa carrière, la troisième cette saison après l'Azerbaïdjan en avril et la Belgique en juillet.

J'adore cette piste, j'adore l'atmosphère autour de cette piste, dans cette ville, dans ce pays. C'est extra d'être ici , a commenté le Monégasque.

C'est la cinquième pole de la Scuderia en 2023 en y ajoutant celles de Carlos Sainz en Italie et à Singapour en septembre. L'Espagnol a signé vendredi le quatrième temps.

Verstappen a cru avoir fait le nécessaire pour arracher la pole position en améliorant le temps de Leclerc de cinq millièmes, mais son chrono a été supprimé car le Néerlandais a dépassé les limites de la piste dans le dernier virage.

Sacré champion du monde pour la troisième fois consécutive il y a deux semaines au Qatar, le pilote Red Bull avait pourtant réalisé le meilleur temps de l'unique séance d'essais libres vendredi midi. Mais une fois n'est pas coutume, il n'a pas confirmé en qualifications, ne réalisant aucun meilleur temps, ni en Q1, ni en Q2, ni en Q3.

Il s'élancera donc en troisième ligne, au côté de la seconde Mercedes, pilotée par le Britannique George Russell.

La principale surprise de la qualification est venue de Fernando Alonso (Aston Martin), seulement 17e. Le vétéran espagnol avait jusque-là toujours atteint la Q3 lors des 17 premiers Grands Prix de la saison.

Après avoir été ralenti par des problèmes de freins lors de la séance d'essais libres, Lance Stroll n'a guère connu plus de succès en qualifications, ne réussissant encore une fois pas à passer la Q1. Il s'élancera de la 19e place sur la grille de départ.

Se présenter à la qualification après seulement cinq tours lors de la première séance d'essais libres allait assurément être un défi , a déclaré Stroll, dans un communiqué d'Aston Martin.

Le problème, aujourd'hui, c'est que nous n'avions tout simplement pas le rythme. Nous espérions un peu mieux et c'est donc un résultat décevant. Mais il s'agit d'une bonne piste pour courir et c'est possible de dépasser. Il y aura donc des opportunités dimanche , a ajouté le Québécois.

Ouvrir en mode plein écran Daniel Ricciardo de retour, à Austin Photo : Getty Images / Rudy Carezzevoli

À noter le retour du sympathique Australien Daniel Ricciardo après une longue absence (cinq courses), le temps de guérir d'une opération à la main gauche à la suite de son accident aux Pays-Bas en août.

Son parcours s'est arrêté en Q2 et il partira au 15e échelon.

Le Grand Prix des États-Unis, 18e des 22 manches cette saison, est programmé dimanche à 21 h. Il sera précédé samedi d'une course sprint, avec qualifications au préalable.

Résultats de la séance de qualifications : Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:34,723 (21 tours) Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) 1:34,853 (20) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) 1:34,862 (18) Carlos Sainz fils (ESP/Ferrari) 1:34,945 (18) George Russell (GBR/Mercedes-Benz) 1:35,079 (18) Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:35,081 (18) Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:35,089 (19) Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:35,154 (21) Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:35,173 (17) Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:35,467 (20) Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:35,697 (12) Zhou Guanyu (CHN/Sauber Alfa Romeo-Ferrari) 1:35,698 (15) Valtteri Bottas (FIN/Sauber Alfa Romeo-Ferrari) 1:35,858 (15) Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) 1:35,880 (12) Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri-Red Bull) 1:35,974 (12) Nico Hülkenberg (GER/Haas-Ferrari) 1:36,235 (6) Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:36,268 (8) Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes-Benz) 1:36,315 (6) Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) 1:36.589 (9) Logan Sargeant (USA/Williams-Mercedes-Benz) 1:36,827 (8)

