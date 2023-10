Christine Sinclair, un héritage qui transcende son sport

Les derniers tours de piste sur la scène internationale approchent pour Christine Sinclair. Sa carrière aura offert au public, mais aussi à ceux et celles qui l’ont côtoyée des souvenirs impérissables.

On dirait qu’on voulait toujours repousser le plus longtemps possible ce moment , a souligné son ancienne coéquipière avec l’équipe nationale, Marie-Ève Nault.

Canada Soccer, l’équipe nationale féminine, sans Christine Sinclair, c’est comme impossible. Elle a toujours fait partie de cette équipe.

La marque de Sinclair dans le sport est inscrite à l’encre indélébile et les éloges ne tarissent pas depuis l’annonce de sa retraite.

Nault salue notamment l’humilité de sa capitaine, qui a toujours su rassembler et amuser ses coéquipières de par son authenticité.

Elle avait un respect, peu importe le rôle que tu avais dans l’équipe. Que tu sois réserviste, substitut, que tu commences les matchs, peu importe. Pour elle, il n’y avait pas de différence, tu faisais partie de l’équipe et c’est ce qui était vraiment incroyable de sa part.

Ce que je retiens d’elle : c’est une leader et elle a été une capitaine incroyable, autant par son éthique de travail que par sa persévérance et sa résilience , a ajouté la défenseuse.

Nault se souvient aussi d’une histoire en particulier, qui illustre bien le leadership de Sinclair. En 2016, lors des Jeux de Rio, le Canada avait remporté le bronze, mais les réservistes de l’équipe n’étaient pas admissibles aux médailles.

Toutefois, quelques heures après la cérémonie officielle, l’équipe s’est réunie dans une petite salle du village olympique et les trois réservistes se sont vues remettre la médaille directement des mains de Sinclair.

Ç’avait été vraiment spécial, un beau moment humain, un beau moment avec l’équipe , se remémore Nault.

Cette humilité de Sinclair a aussi marqué son ancienne coéquipière et ancienne entraîneuse avec les Thorns de Portland, Rhian Wilkinson.

C’est une superstar qui n’a pas d’ego. Elle voulait simplement jouer au jeu qu’elle adore et être heureuse en le faisant, elle ne voulait rien d’autre. [...] Elle n’a jamais chassé l’argent, c’était toujours pour le sport et l'on ne voit pas ça souvent.

Une présence inoubliable

Pour Diana Matheson, qui a côtoyé Sinclair avec l’équipe nationale pendant plus de 15 ans, il est clair que son sport se porte mieux aujourd’hui grâce à elle. C'est grâce à ‘’Sinc’’ [Sinclair] que le Canada peut aujourd'hui être considéré comme un pays de soccer.

Christine Sinclair est le soccer canadien.

Le succès des programmes masculin et féminin, avec les hommes qui participent à nouveau aux Coupes du monde, l'organisation conjointe d'une partie de la Coupe du monde 2026, l'équipe féminine qui a remporté la médaille d'or olympique et de multiples médailles olympiques… Rien de tout cela n'est possible sans elle , a-t-elle ajouté.

Pour Sophie Drolet, qui a entraîné Sinclair avec l’équipe canadienne U19 en 2002, c’est sans équivoque : son apport au soccer est incomparable.

On peut parler d’Alphonso Davies, on peut parler d’un paquet de joueurs masculins qui sont quand même de bons éléments, mais personne n’a atteint le statut de Christine Sinclair et personne n’a fait autant pour le soccer canadien, c’est certain.

Rhian Wilkinson croit fermement que Christine Sinclair a su inspirer la jeunesse, autant les jeunes garçons que les jeunes filles, à progresser dans le soccer.

Elle a vraiment changé le jeu au Canada, elle a mis le soccer ‘’sur la map’’. Maintenant, pour les filles et les garçons, c'est un sport qui est vu complètement à un autre niveau grâce à elle.

Le sentiment est partagé par Marie-Ève Nault, qui rappelle que l’apport de Sinclair dépasse largement les limites du rectangle gazonné.

Elle s’est battue sur le terrain pour le chandail du Canada, mais aussi à l’extérieur. Je pense qu’elle a fait de grands avancements pour, oui, le soccer féminin, mais aussi l’égalité entre les hommes et les femmes , précise-t-elle.

Elle a toujours dit qu'elle voulait laisser le soccer canadien à une meilleure place. Puis je pense que ça, c'est mission accomplie.

Avec les informations d'Antoine Deshaies et de CBC