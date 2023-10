Le Canadien espère stopper Ovechkin et relancer son avantage numérique

Alex Ovechkin se présentera au Centre Bell samedi soir après avoir été incapable de tirer au but lors de deux matchs de suite pour la première fois dans son illustre carrière.

Le Canadien de Montréal fera tout en son possible pour prolonger cette rare disette, mais l'entraîneur-chef Martin St-Louis a reconnu qu'il s'attendait à voir un Ovechkin affamé sur la glace.

Je serais très surpris s'il n'arrivait pas avec l'idée en tête de tirer au but. Nous devrons être prêts pour ça , a dit St-Louis.

Ovechkin tentera aussi d'inscrire son premier but de la saison, quand les Capitals de Washington (1-2-0) affronteront le Canadien (1-1-1).

Il a beaucoup tiré et a souvent marqué, et vous devez respecter sa présence sur la glace , a dit l'attaquant du Canadien Sean Monahan au sujet d'Ovechkin. Qu'il soit blanchi au chapitre des tirs deux matchs de suite pour une première fois en carrière, c'est assez fou!

Le gardien Jake Allen aura la tâche de frustrer Ovechkin, s'il réussit un tir cadré. Il a été victime de cinq des 822 buts en carrière du franc-tireur russe, qui a aussi marqué 16 de ses buts en 26 matchs au Centre Bell.

Ovechkin avait notamment marqué trois buts contre Allen et le Canadien dans une dégelée de 9-2 à Washington, le 31 décembre dernier.

Souvent, vous allez faire l'arrêt grâce à votre position et non votre réaction, a souligné Allen. Mais il n'est pas le meilleur buteur de tous les temps pour rien.

En fait, il manque encore 72 buts à Ovechkin pour rejoindre Wayne Gretzky au premier rang de l'histoire de la LNH. Mais Allen et le Canadien ont d'autres chats à fouetter.

Même si Cole Caufield a rappelé que la saison n'était vieille que de trois matchs et que personne ne paniquait chez le Canadien, le jeu en avantage numérique demeure une tache noire au dossier du club montréalais.

Il a profité seulement d'une de ses 11 premières occasions de la saison en avantage numérique. Tout ça, après avoir été 3 en 23 durant le calendrier préparatoire et s'être classé au 29e rang du circuit Bettman à ce chapitre la saison dernière.

Le défenseur Mike Matheson était visiblement frustré par l'inefficacité de son unité lors des exercices à l'entraînement, vendredi matin au Complexe sportif CN. Il a tenté de calmer le jeu devant les micros et caméras.

Je suis un gars qui travaille fort et je veux être le meilleur que je peux. Je suis compétitif et ça va être comme ça des fois , a dit le Montréalais âgé de 29 ans.

St-Louis a aussi organisé une longue rencontre avec ses joueurs pour parler de l'avantage numérique après l'entraînement.

Quand vous obtenez des avantages numériques et que vous n'avez pas de succès, ça peut devenir frustrant , a dit Monahan. Mais c'est un bon signe. Ça veut dire que les gars prennent ça à coeur, qu'ils sont conscients de leurs responsabilités. Aujourd'hui, ça ne fonctionnait pas et les gars étaient frustrés. C'est bien de voir ça.

Ouvrir en mode plein écran Jake Allen obtiendra un deuxième départ cette saison, samedi. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Allen a fait écho à Monahan, notant que la frustration affichée par Matheson démontrait à quel point les joueurs ont à cœur le succès de l'équipe.

Parfois l'entraînement va bien se dérouler, et parfois ce sera plus difficile , a dit le vétéran gardien. Ça démontre qu'ils tiennent aux succès de l'équipe, qu'ils veulent mettre la main à la pâte et s'entraîner dans le but de s'améliorer. C'est un bon signe de voir ça.

St-Louis a cependant rappelé qu'il fallait faire preuve de patience avec son groupe et rappelé qu'il ne voulait pas prendre de raccourci dans ses enseignements. Le processus est plus important que la destination , a-t-il déclaré.

La vitesse à laquelle nous allons corriger les choses n'est pas importante. Il faut être patient avec le plan. Je ne veux pas sauter d'étape.

Par ailleurs, le défenseur Kaiden Guhle s'est entraîné sur la glace du Complexe sportif CN pendant une quinzaine de minutes avant ses coéquipiers, trois jours après avoir subi une blessure au haut du corps dans la défaite de 5-2 des siens face au Wild du Minnesota. Son état de santé continue d'être évalué quotidiennement, mais il ne jouera pas face aux Capitals.

Pour sa part, le centre Christian Dvorak (genou) s'est entraîné pour une première fois sans chandail indiquant qu'il devait éviter les contacts depuis le retour au boulot cet automne. Il demeure inadmissible à un retour au jeu avant le match du 4 novembre face aux Blues, à Saint Louis, puisque son nom a été placé sur la liste des blessés à long terme pour commencer la saison.