Leylah Annie Fernandez atteint les demi-finales à Nanchang

Leylah Annie Fernandez a eu une journée occupée vendredi, à Nanchang, en Chine. En raison de la pluie, elle a disputé deux matchs.

La Québécoise, 43e à la WTA, a d'abord battu la Chinoise You Xiaodi, 233e du monde et issue des qualifications, en deux manches de 6-4 et 6-1, dans un match de deuxième tour.

Puis, elle a éliminé la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (90e) en quarts de finale. Elle n'a pas traîné sur le terrain. Elle a remporté la première manche en 35 minutes.

Fernandez a poursuivi sur sa lancée en deuxième manche, avec 70 % de réussite avec sa première balle de service.

Elle a de plus brisé trois fois le service de son adversaire en sept tentatives.

Le match s'est terminé 6-3 et 6-4 en 1 heure et 23 minutes. C'était sa huitième victoire d'affilée.

Elle affrontera la Tchèque Katerina Siniakova, 60e raquette mondiale, dans le carré d'as.

Fernandez a pris sa revanche sur Sasnovich qui l'avait battue ce printemps à Rome sur terre battue au premier tour des Internationaux d'Italie.

Pas le même sort pour Auger-Aliassime

À Tokyo, le parcours de Félix Auger-Aliassime a pris fin abruptement.

Le Québécois, huitième tête de série, a perdu en quarts de finale contre l'Américain Marcos Giron en deux manches de 6-1, 6-4.

Auger-Aliassime n'a pas offert une bonne performance au service avec seulement 54 % de réussite en première balle. De plus, il a commis cinq doubles fautes, contre une seule pour Giron.

Autres résultats du jour : Quarts de finale (simple dames) : Diana Shnaider (RUS) bat Nao Hibino (JPN) 6-0, 7-5

Katerina Siniaková (CZE) bat Laura Siegemund (GER) (forfait) Quarts de finale (simple hommes) : Ben Shelton (USA) bat Tommy Paul (USA) 6-6 (7/4), 6-3

Aslan Karatsev (RUS) bat Alex de Minaur (AUS) 6-3, 6-2

Shintaro Michizuki (JAP) bat Alexei Popyrin (AUS) 7-5, 2-6, 7-5

