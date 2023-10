Christine Sinclair laisse sous-entendre sa retraite

Un jour après que l'entraîneuse de l'équipe nationale féminine Bev Priestman ait laissé planer le doute quant au futur de Christine Sinclair avec l'unifolié, la joueuse a offert un indice sur ses réseaux sociaux, jeudi soir.

Sinclair a publié une courte vidéo (Nouvelle fenêtre) dans laquelle on peut voir une paire de crampons de soccer attachés à la barre transversale d'un but de soccer, avec pour seul audio de jeunes enfants en train de s'amuser sur le terrain. La vidéo procède ensuite à un fondu au noir, dévoilant une feuille d'érable et le numéro 12 de la capitaine emblématique de l'équipe nationale.

Christine Sinclair n'a pas été catégorique sur son futur après la Coupe du monde cet été, indiquant seulement souhaiter continuer un match à la fois.

Âgée de 40 ans et originaire de Burnaby en Colombie-Britannique, Sinclair est la détentrice du record de buts en équipe nationale, avec 190 filets en 327 matchs.

Sinclair fait partie du groupe convoqué par Bev Priestman qui doit affronter le Brésil pour deux matchs amicaux, le 28 octobre à Montréal et le 31 à Halifax. Mercredi, Priestman a avoué que le futur de Sinclair était la question dans la tête de tous.

Ce que je peux confirmer est que Christine est disponible et fait partie du groupe pour les deux prochains matchs. Nous avons évidemment eu des conversations confidentielles portant sur sa réflexion et son futur, mais je ne crois pas que ce soit à moi d'en dévoiler la teneur , avait dit Priestman.

Sinclair, qui a joué 19 matchs avec les Thorns de Portland en NWSL cette saison, est l'une des 29 joueuses convoquées pour les deux matchs amicaux face au Brésil. Elle a fait ses débuts avec l'équipe nationale à 16 ans, en mars 2000.

Avec les informations de La Presse canadienne