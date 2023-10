Les Panthers freinent les Leafs, les Flames résistent aux Sabres

Kevin Stenlund et Oliver Ekman-Larsson ont inscrit leur premier but avec la Floride, Sergei Bobrovsky a bloqué 30 rondelles et les Panthers ont remporté leur match d'ouverture à domicile en vainquant les Maple Leafs de Toronto 3-1, jeudi.

Stenlund a touché la cible avec 2:52 à écouler en première période, Ekman-Larsson a porté la marque à 2-0 à sept secondes du sifflet final du premier vingt, et le coussin a été suffisant pour Bobrovsky.

Sam Reinhart a ajouté un filet dans une cage déserte en infériorité numérique lors de la toute dernière seconde du match.

Mitch Marner a inscrit son premier but de la campagne, lors d'un jeu de puissance à mi-chemin en deuxième. Ilya Samsonov a effectué 21 arrêts lors du premier match d'une séquence de cinq matchs à l'étranger des Maple Leafs, la plus longue de la saison.

Samsonov s'est dirigé vers le banc à 2:10 de la fin de la troisième, permettant aux Maple Leafs d'ajouter un sixième patineur. Le capitaine des Panthers, Aleksander Barkov, a alors écopé d'une pénalité. Malgré cette séquence à six contre quatre, la rondelle ne s'est jamais retrouvée derrière Bobrovsky.

Séries éliminatoires incluses, les Panthers ont amélioré leur fiche à 6-1-1 à leurs huit derniers matchs contre les Maple Leafs. Ces derniers ont marqué exactement deux buts au cours des six premiers duels de cette série.

Les Panthers ont profité de ce premier match à domicile cette saison pour souligner leur présence en finale de la Coupe Stanley le printemps dernier. Une bannière soulignant leur titre de champions de l'Association de l'Est a d'ailleurs été ajoutée au plafond du BB&T Center.

Les Flames résistent aux Sabres

Adam Ruzicka a marqué d'un angle restreint pour donner l'avance aux Flames de Calgary en troisième période dans une victoire de 4-3 contre les Sabres de Buffalo, jeudi.

Jonathan Huberdeau, Blake Coleman et Walker Duehr ont également enfilé l'aiguille, et les Flames ont porté leur fiche à 1-1-1, alors que le club de l'Alberta disputait le troisième match d'une séquence de cinq dans l'Association de l'Est.

Dan Vladar a bloqué 24 rondelles à son premier départ de la campagne.

Tage Thompson, JJ Peterka et Erik Johnson ont trouvé le fond du filet pour les favoris locaux, qui ont encaissé le premier but pour une troisième fois en quatre matchs. Le Québécois Devon Levi a bloqué 33 rondelles, mais il ne semblait pas au sommet de son art à son quatrième départ de suite.

Ruzicka a fait scintiller la lumière rouge avec un tir décoché presque au niveau de la ligne des buts, trompant Levi entre les jambières.

La soirée aurait pu être plus difficile pour la recrue de 21 ans puisque MacKenzie Weegar a presque marqué depuis le centre de la patinoire avec 11:12 à écouler en troisième. Levi a réagi tardivement, bloquant la rondelle de la jambière tout près du poteau. Une longue révision vidéo a été nécessaire pour déterminer que la rondelle n'avait pas totalement traversé la ligne des buts.

Les Sabres ont présentement trois gardiens dans leur formation, mais misent sur Levi, qui a terminé la dernière saison avec une fiche de 5-2 après sa dernière année universitaire à Northeastern.

Les Sabres recevront les Islanders de New York samedi. La veille, les Flames seront de passage à Colombus pour affronter les Blue Jackets.

Le Lightning trop fort pour les Canucks

Nikita Kucherov a touché la cible deux fois et le Lightning de Tampa Bay l'a emporté 4-3 contre les Canucks de Vancouver, jeudi soir, pour mettre fin à une séquence de trois revers.

Nicholas Paul et Michael Eyssimont ont marqué les autres buts du Lightning, et Jonas Johansson a stoppé 26 rondelles.

Steven Stamkos a récolté une aide, lui qui avait raté les deux derniers matchs en raison d'une blessure au bas du corps.

Thatcher Demko a repoussé 31 tirs pour les Canucks, et Brock Boeser, Tyler Myers et J.T. Miller ont marqué.

Eyssimont a donné les devants 3-2 au Lightning avec 4:17 à disputer en deuxième période. Kucherov a doublé l'avance des siens 1:09 plus tard, du cercle droit.

Kucherov et Stamkos ont chacun décoché six tirs au filet après deux périodes.

Boeser, qui a marqué quatre buts dans le premier match de la saison des Canucks, contre les Oilers d'Edmonton, est le premier joueur de l'organisation à inscrire cinq buts à ses quatre premiers matchs de la campagne depuis Alexander Mogilny, en 1995-96.

Elias Pettersson a récolté deux aides, pour sept au total jusqu'ici cette saison. Dans les 35 dernières saisons des Canucks, seulement Daniel Sedin (2014-15) et Henrik Sedin (2013-14) ont obtenu au moins six mentions d'aide à leurs quatre premiers matchs de la saison.