Une absence de quelques matchs pour Kaiden Guhle

Le Canadien de Montréal a annoncé que le défenseur Kaiden Guhle est blessé au haut du corps et que son état de santé sera réévalué quotidiennement, mais tout indique qu'il ratera au moins quelques matchs.

En partageant ses états d'âme sur la perte de son partenaire de jeu depuis le début de la campagne, le défenseur Johnathan Kovacevic a affirmé qu'il espérait revoir l'Albertain âgé de 21 ans dans deux semaines .

Pour sa part, David Savard a affirmé que l'absence de Guhle ne devrait pas être très longue .

Guhle a quitté le duel de mardi face au Wild du Minnesota en deuxième période et n'est pas revenu au jeu pour le dernier tiers. Le Canadien a perdu ce match par le pointage de 5-2.

Le choix de premier tour du Tricolore en 2020 a été limité à 44 parties la saison dernière, sa première dans la LNH, en raison notamment de blessures à un genou et une cheville.

Guhle est le deuxième joueur important à tomber au combat chez le Canadien en autant de matchs. Si tout indique que ce ne sera pas une absence à long terme dans son cas, on sait maintenant que Kirby Dach ne jouera plus cette saison en raison de deux déchirures ligamentaires au genou droit.

C'est dur. Nous avons eu de la misère avec les blessures lors des deux dernières années et nous espérions mieux cette saison, a dit le gardien Samuel Montembeault. Deux joueurs se sont blessés lors des trois premiers matchs. J'espère que ce ne sera pas trop long (dans le cas de Guhle).

Je l'avais dit l'an passé, j'espère qu'il n'y a pas encore un partisan qui a sa poupée vaudou! C'est malchanceux. C'est un sport de contact, mais j'espère qu'il n'y aura plus beaucoup d'autres blessures , a ajouté Montembeault.

L'entraîneur-chef Martin St-Louis a rappelé que personne ne prendra le Canadien en pitié à travers la LNH et a mentionné que ses joueurs doivent faire la même chose.

Pourquoi nous en faire avec ça? Nous nous concentrons sur ce que nous contrôlons , a-t-il dit.

Le Canadien (1-1-1) jouera son prochain match samedi, quand il accueillera les Capitals de Washington (1-2-0) au Centre Bell.

Une occasion à saisir pour Barron

Si Guhle est bel et bien absent, tout indique que Justin Barron sera inséré dans la formation pour une première fois cette saison.

Barron avait bien fait en deuxième moitié de campagne l'hiver dernier, après avoir commencé la saison avec le Rocket de Laval. Il a ensuite aidé le Canada à gagner l'or au Championnat mondial, en compagnie de Montembeault.

Le Néo-Écossais âgé de 21 ans n'a pas connu le meilleur des camps cet automne, mais a néanmoins commencé la campagne avec le grand club, comme septième défenseur.

On m'a dit de rester patient et d'attendre ma chance, a raconté Barron au sujet du message des entraîneurs en début de saison. Je dois continuer à avoir de bonnes habitudes et à travailler fort à l'entraînement. Quand je serai inséré dans la formation, alors ce sera à moi de saisir ma chance.

Barron, qui a récolté quatre buts et 11 aides en 39 parties avec le Tricolore la saison dernière, a mentionné qu'il devait continuer à peaufiner son jeu défensif.