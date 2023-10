Le CH fait le pari de la patience avec Samuel Montembeault

Vivre dans l’incertitude ne pose pas de problème aux dirigeants du Canadien actuellement. D’abord parce que les attentes sont modérées, ensuite parce que la patience, dont on dit qu’elle est une vertu, pourrait jouer en leur faveur.

C’est justement le pari que le directeur général Kent Hughes a décidé de prendre cette année avec Samuel Montembeault.

Le gardien arrivera au bout de son entente de deux ans avec le Canadien à la fin de la saison. Il sera alors joueur autonome sans compensation, mais le CH souhaite augmenter l’échantillon le plus possible pour voir ce qu’il a entre les mains avant de s’engager avec Montembeault. Montréal : un partenaire de danse qui se laisse désirer.

Le Québécois a eu beau prendre le pas sur Jake Allen l’an dernier, au beau milieu d’une saison par ailleurs misérable pour l’équipe, le Tricolore demande encore à être convaincu. Voilà pourquoi le CH n’a pas encore contacté le clan Montembeault, même s’ils ont le droit de négocier avec lui depuis le mois de juillet.

Publicité

On avait juste tellement de choses à régler au niveau de la formation , avait expliqué Kent Hughes en entrevue au début du mois d’octobre.

On a fait des échanges, il fallait échanger [Jeff] Petry et [Casey] DeSmith. Maintenant, ça va dépendre de Sam et de nous aussi. Est-ce qu’on pense que c’est une bonne idée de négocier pendant la saison, ou on pense que c’est mieux qu’il se concentre sur son jeu? Je ne peux pas vous donner une réponse pour le moment , avait poursuivi le DG.

On a surtout l’air de penser qu’il doit se prouver à nouveau. Certes, les chiffres du portier de Sainte-Gertrude lui faisaient une belle jambe l’année dernière, surtout lorsque comparés à ceux de son partenaire et rival, mais ça ne demeure qu’une quarantaine de matchs. La comparaison avec Allen est importante toutefois puisqu’il est le seul autre gardien de la ligue à jouer devant la même formation. Comme deux pilotes de F1 d’une même écurie, a coutume de dire le collègue Martin Leclerc.

À qui envoyait-on un message, à Toronto, lorsqu’Allen a obtenu le premier départ de la saison, qui a toujours une valeur symbolique. Au vétéran parfaitement conscient de son rôle de gardien de transition, ou au jeune de 26 ans dont la plupart des observateurs disaient qu’il avait l’avantage sur son aîné?

Le jeune homme n’a pas eu droit aux égards du futur gardien numéro un. Peut-être n’en a-t-il pas l’étoffe, c’est ce que le CH cherche à vérifier, mais s’il en veut le contrat, Hughes a décidé de lui donner de la corde… à lui de ne pas se pendre.

Publicité

Pour l’instant, Montembeault et son agent vivent très bien avec le fait que ce dossier soit en jachère.

Ça ne me dérange pas du tout, je suis assez relax , a laissé tomber Montembeault après l’entraînement jeudi midi.

L’année passée, c’était la première fois que je signais un contrat de deux ans. Avant ça, chaque année, c’était à refaire. Ça se faisait tout le temps dans l’été après ma saison. Là, il me reste une année de contrat et je peux vraiment me concentrer sur mon jeu et ça va se régler par soi-même , a-t-il ajouté, en apparence aussi nerveux quant à son avenir qu’un escargot qui déguste un pissenlit.

Montembeault vit avec la pression de se prouver depuis ses débuts chez les professionnels. Son contrat avec le CH était déjà le cinquième de sa carrière – avec un troisième directeur général – et les trois ententes précédentes étaient toutes d’une durée d’un an. Le monsieur connaît le tabac.

Il y a aussi cette situation inédite depuis les belles années de Doug Soetaert en ce moment à Montréal. Les plus fins limiers auront remarqué qu’ils sont trois gardiens à se partager le filet à l’entraînement. Les trois ont en commun une chose : un avenir incertain avec le club.

Une arme à double tranchant

Montembeault a certes clamé son amour pour Montréal bien souvent. Encore une fois jeudi.

J’aime vraiment ça ici. Je suis quelqu’un de familial. Être proche de ma famille, c’est vraiment le fun. J’aime ça habiter au Québec. Jouer pour Montréal, c’est un rêve pour moi.

Ses parents demeurent toujours à Sainte-Gertrude, son frère est à Québec, cette proximité compte réellement pour Montembeault.

L’on pourrait croire que Hughes voudra jouer sur l’attachement du Québécois pour sa province et l’équipe de son enfance même si la stratégie a peu de chances de fonctionner.

L’ancien choix des Panthers de la Floride n’a pas l’intention de signer à rabais pour jouer chez lui, a-t-on entendu, et aura le loisir d’offrir ses services à tout un chacun si jamais il devait se résoudre à cette alternative. Il n’a pas le gros bout du bâton pour autant, puisque Hughes accepte cette éventualité et ses conséquences.

En se montrant patient, le DG court toutefois le risque que le jeu de son gardien grimpe en flèche et que sa valeur suive la même trajectoire.

Le Wild du Minnesota a vécu une situation similaire avec Filip Gustavsson l’année dernière. Parions que Bill Guerin ne pensait pas nécessairement allonger plus de 11 millions de dollars sur trois ans pour retenir les services du Suédois lorsqu’il en a fait l’acquisition à l’été 2022.

Ouvrir en mode plein écran Filip Gustavsson, Drake Batherson, Matt Dumba. Photo : AP / Craig Lassig

Gustavsson, dont la carrière piétinait à Ottawa, a eu droit à une deuxième chance et l’a saisie. Le préjugé était nettement plus favorable à travers la ligue pour cet ancien choix de deuxième tour et après une campagne dominante (de 39 matchs), il a été récompensé.

L’an dernier, je me disais : "Ok, je vais juste avoir du plaisir, jouer et voir ce qui arrive." Ils m’ont appelé en plein été et m’ont dit que j’étais échangé. C’était parfait pour moi. Il me restait un an de contrat. J’ai dit à ma femme, on peut aller là-bas, découvrir une nouvelle ville, jouer au hockey et apprécier notre temps aux États-Unis. Si on joue bien, on va rester là , a raconté le gardien du Wild de passage au Centre Bell en début de semaine.

C’est aussi le destin qui guette Montembeault, un gardien qui devait remplacer Carey Price au pied levé à l’automne 2021 et disparaître dans la Ligue américaine après quelques matchs, quelques semaines tout au plus.

Mais si Hughes décide de s’entendre avec lui au-delà de cette saison, c’est qu’il jugera que le Québécois peut jouer un rôle clé dans une formation qu’il espère gagnante dans les prochaines années. Pour le moment, tout le monde vit dans l’incertitude et s’en accommode.

En rafale

Kaiden Guhle est aux prises avec une blessure au haut du corps. Le Canadien a essentiellement répété ce qu’il avait communiqué après le match mardi soir, soit que le défenseur sera réévalué sur une base quotidienne.

Malgré lui, Johnathan Kovacevic a parlé d’une absence de deux semaines lorsqu’il a été question de son jeune partenaire à la ligne bleue, mais difficile d’en tirer une conclusion. Peut-être n’était-ce qu’hypothèse de sa part.

Le groupe doit passer devant l’individu. On a plus d’expérience, plus de profondeur par rapport à l’année passée. Moi, ça ne m’inquiète pas , a laissé tomber l'entraîneur-chef Martin St-Louis.

Selon toute vraisemblance, Justin Barron prendra la place de Guhle dans la formation samedi soir pour affronter les Capitals de Washington.

St-Louis est également revenu sur l’indiscipline de son équipe, qui s’est surpassée mardi soir en écopant de dix pénalités mineures. Le CH trône au sommet de la ligue à ce chapitre avec 29 infractions. Il présente aussi le pire différentiel entre les pénalités reçues et celles décernées à l’adversaire, soit de -8.

Ça, faut que ça change. On travaille là-dessus. Même les bonnes équipes, si elles prenaient les punitions qu’on prend, elles n’auraient jamais eu les résultats qu’elles ont eu. Ça dérange pas ce que tu fais à cinq contre cinq si tu te mets dans le trouble tout le temps. Ce n’est pas des punitions paresseuses. On travaille pour récupérer la rondelle, mais travailler fort c’est pas assez, il faut que tu travailles intelligemment , a lancé St-Louis.

C’est la grâce qu’on peut souhaite à cette équipe.