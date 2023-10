Un match à saveur d’éliminatoires et de retrouvailles à Colombus

Les sourires étaient présents, mais le sérieux encore davantage à l’entraînement du CF Montréal, jeudi matin. Le onze montréalais quitte la métropole en direction de Colombus vendredi afin d’y disputer un match à saveur d’éliminatoires.

Une victoire samedi en Ohio permettra au CF Montréal d’obtenir son billet pour les matchs d’après-saison. Un verdict nul ou une défaite, et les joueurs devront espérer des résultats favorables lors de plusieurs autres duels qui seront disputés simultanément à travers la ligue.

Un étourdissant casse-tête qui n’aurait jamais dû voir le jour si le CF Montréal ne s’était pas écroulé lors des deux derniers mois de la saison. Le CF semblait voguer vers une place évidente et même l’avantage du terrain en vue des éliminatoires. Mais voilà qu’une série de sept matchs sans victoire du 30 août au 4 octobre est venue compliquer le scénario.

Les deux victoires qui nous ont échappé à la maison contre Cincinnati et Chicago nous ont fait très mal , a mentionné le défenseur Joel Waterman, jeudi matin. Nous avions notre destin entre les mains, quoique c’est toujours le cas remarquez. Nous essayons de ne pas trop regarder derrière, ça ne sert à rien. Nous devons demeurer concentrés sur le prochain match et faire le travail .

Résultats des courses : la troupe d’Hernan Losada se pointera samedi à Colombus pour affronter l’une des meilleures équipes de la ligue lorsqu’elle évolue à domicile. Pour pimenter tout ça, le CF affrontera son ancien personnel d'entraîneurs mené par Wilfried Nancy, et un ex-coéquipier avec qui les joueurs sont souvent allés aux barricades, Rudy Camacho.

Ouvrir en mode plein écran Le CF Montréal doit l'emporter contre son ancien entraîneur-chef Wilfried Nancy afin de s'assurer d'une place en éliminatoires. Photo : Reuters / Eric Bolte-USA TODAY Sports

C’est arrangé avec le gars des vues! a mentionné Samuel Piette plus tôt cette semaine.

Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans un match décisif. C’est Colombus, contre notre ancien entraîneur et notre ancien staff. C’est un super beau défi, ça va amener une motivation supplémentaire pour prouver que peu importe qui est dans l’équipe et qui nous guide, au final, nous, on veut tout simplement remporter ce match et apporter l’équipe en séries , a ajouté celui qui revient tout juste du Japon lors d’un séjour avec la sélection nationale canadienne.

Colombus est une équipe très forte à la maison. Ils n’ont perdu qu’un match. On doit rester concentrés et éviter de faire des erreurs.

Un coup d’œil au classement de la conférence de l’Est de la MLS permet de constater la congestion entre le 8e et le 13e rang. Cinq équipes se disputent présentement les deux dernières places pour les éliminatoires. Qui plus est, deux d’entre elles s'affrontent le weekend prochain, assurant automatiquement à une d’engranger des points de classement.

Les scénarios sont trop nombreux pour mettre sur papier tous les cas de figure advenant victoire, défaite ou verdict nul des équipes impliquées. Retenons seulement que si les Montréalais l’emportent, ils seront qualifiés et joueront même le match de barrage au stade Saputo contre l’équipe de 9e position.

On veut remporter ce match-là, entrer dans le vestiaire et ne pas avoir à regarder nos téléphones cellulaires pour connaître le résultat des autres matchs.

L’aspect psychologique sera crucial , a fait valoir l’entraîneur-chef Hernan Losada.

Il y a tellement en jeu, si nous accordons un but ou nous connaissons des moments difficiles durant le rencontre, il faut demeurer concentrés et motivés. Un seul point pourrait nous permettre de terminer en 8e position alors nous devons demeurer dans le coup jusqu'à la fin. Nos meneurs et l’équipe d’entraîneurs seront là pour ça , a-t-il ajouté.

Tu veux jouer des matchs comme ça. Quand tu es petit, ton grand rêve, c’est de devenir professionnel et on s’entraîne énormément en vue de défis comme celui de samedi , a insisté Losada avant d’ajouter : Ça va être exceptionnel! C’est la meilleure motivation et la meilleure sensation pour les joueurs .

La bonne nouvelle du jour : le CF est sur papier l'équipe en meilleure position parmi celles toujours en lice puisqu’il possède l’avantage du bris d’égalité contre chacune des équipes qui sont en lutte pour les deux dernières places.