Les Sénateurs d’Ottawa ont vaincu les Capitals de Washington 6-1 mercredi soir. Et après cette rencontre à sens unique, le confrère Tom Gulitti, de NHL.com, a piqué la curiosité de bien des observateurs en publiant un message soulignant qu’Alex Ovechkin n’avait effectué aucun tir au filet dans un deuxième match de suite, et que c’était la première fois de sa carrière que la vedette des Caps connaissait un tel passage à vide.

Le temps est-il finalement en train de rattraper l'attaquant russe?

Évidemment, tous les athlètes finissent par succomber à l’usure du temps. C’est inévitable, même si la science a permis à plusieurs athlètes de pointe de maintenir des niveaux d’excellence très élevés sur des périodes anormalement longues au cours des 15 ou 20 dernières années. On a qu’à penser, entre autres, à ce que Roger Federer, Serena Williams, Michael Phelps et Usain Bolt ont accompli dans leur discipline respective.

Depuis quelques années, de nombreux amateurs et observateurs s’intéressent particulièrement à la longévité d’Ovechkin parce qu’il est le premier hockeyeur à sérieusement menacer le record de 894 buts que détient Wayne Gretzky. Il n’y a pas si longtemps, cette marque semblait pourtant aussi inaccessible que les 4256 coups sûrs de Pete Rose.

Pour Ovechkin, le portrait se dresse comme suit : il compte 822 buts à sa fiche et il ne lui en manque que 73 pour devenir le meilleur marqueur de tous les temps. Le hic, c’est qu’il n’est pas évident de marquer 73 buts dans la LNH après l’âge de 38 ans.

Alexander Ovechkin a rejoint et dépassé Gordie Howe au 2e rang de l'histoire des buteurs de la LNH l'an dernier.

Disons les choses comme elles sont, si Ovechkin n’avait pas raté presque deux saisons complètes en raison de deux lock-outs et d’une pandémie, il ne lui manquerait plus grand-chose pour devancer la Merveille dès cette saison. (Gretzky a lui-même raté près d’une demi-saison en 1994-1995 en raison du lock-out.)

Cela dit, la réalité fait en sorte qu’il manque 73 buts à Ovechkin pour devenir le nouveau détenteur du record de la LNH. Et pour atteindre cette marque, il lui faudra maintenir des standards particulièrement élevés.

Par exemple, si Ovechkin voulait battre le record de Gretzky en deux ans, et en coupant la poire en deux, il lui faudrait connaître des saisons de 37 et 36 buts. Ce serait un immense exploit lorsqu’on sait que depuis 1976, un seul joueur est parvenu à connaître une saison de 36 buts et plus à compter de l’âge de 38 ans. Il s'agit de Brett Hull, avec les Red Wings de Détroit, en 2002-2003.

Même s'il étirait légèrement la sauce, le défi serait considérable. Outre Brett Hull, seuls Martin St-Louis (avec les Rangers en 2013-2014) et Teemu Selanne (avec Anaheim en 2010-2011) ont connu des saisons de 30 buts et plus à compter de l’âge de 38 ans.

Par ailleurs, si Ovechkin adoptait une cadence de trois ans, disons à raison de 25 buts par année, il s’attaquerait à un record d’excellence/longévité dont seul Selanne a percé le secret. Entre 2008 et 2012, le Flash finlandais avait connu quatre saisons consécutives de 25 buts ou plus.

Depuis Johnny Bucyk au milieu des années 1970, aucun autre attaquant de 38 ans ou plus n’est parvenu à coller plus de deux saisons de 25 buts ou plus.

Après trois matchs cette saison, Ovechkin n’a toujours pas marqué et il n’a tiré que quatre fois sur les filets adverses. C’est une statistique significative dans son cas parce que son succès repose en grande partie sur le volume de tirs qu’il achemine au filet.

Depuis le début de sa carrière, il a terminé 12 saisons au sommet de la LNH pour le nombre de tirs. Entre 2005 et 2023, personne n’a lancé plus de rondelles que lui sur les filets adverses. Incroyablement, il a réussi 2444 tirs cadrés de plus que l’attaquant venant au second rang dans cette catégorie, Patrick Kane!

En ce qui a trait au nombre de tirs réussis, Alex Ovechkin a connu sa saison la moins productive l’an dernier. Ses 294 tirs lui ont valu le 12e rang dans la LNH. Or, si les équipes adverses parviennent à resserrer la vis et à l’empêcher de tirer davantage, ça pourrait compromettre ou allonger de façon importante sa poursuite du record de Wayne Gretzky.

La compétitivité des Capitals est un autre facteur à considérer. Brett Hull, Martin St-Louis et Teemu Selanne ont tous connu des saisons de 30 buts et plus après l’âge de 38 ans dans des équipes compétitives. Et ce n’est pas le cas des Capitals cette saison.

Washington mise sur la deuxième formation de la LNH pour l'âge à 29,5 ans. L'équipe n’a inscrit que trois buts depuis le début de la campagne et n’a amassé que 80 points au classement la saison dernière. Cela leur avait fait rater les séries par une grosse marge. Rien n’indique que les choses iront en s’améliorant cette saison.

Cela dit, il est encore trop tôt dans pour établir des tendances significatives. Ovechkin avait aussi été blanchi à ses trois premiers matchs l’automne dernier et avait tout de même bouclé la saison avec… 42 buts.

Sauf que l’an dernier, les équipes ne l’avaient pas empêché de lancer la rondelle.