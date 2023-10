St-Pierre, Virtue et Moir font leur entrée au Panthéon des sports canadiens

La cuvée 2023 du Panthéon des sports canadiens a officiellement été intronisée jeudi matin, à Gatineau. Le combattant d'arts martiaux mixtes Georges St-Pierre ainsi que les patineurs Tessa Virtue et Scott Moir sont les athlètes les plus notoires parmi les nouveaux membres du patrimoine sportif du Canada.

L'équipe de curling du skip Randy Ferbey, la joueuse de basketball en fauteuil roulant Danielle Peers, la défunte joueuse de balle molle Phyllis Bomberry, l'entraîneur de judo Hiroshi Nakamura et le pionnier de la crosse Oren Lyons ont également été intronisés lors de la cérémonie organisée au Musée canadien de l'histoire.

Unanimement considéré comme l'un des plus grands combattants de tous les temps, St-Pierre a laissé sa marque sur l'Ultimate Fighting Championship (UFC) avant de prendre sa retraite en 2019.

Je n'ai pas préparé de speech, je suis toujours mieux quand j'improvise , a d'abord confié le Québécois, avec un grand sourire, pour amorcer son discours.

Ouvrir en mode plein écran Georges St-Pierre Photo : The Canadian Press / Spencer Colby

Même si j'étais seul dans l'octogone, je n'étais pas vraiment seul, car j'avais une équipe très solide avec moi. Je tiens à remercier ma famille, mes vrais amis, mes entraîneurs, mes mentors, mes partenaires d'entraînement et le UFC , a poursuivi celui que l'on surnomme « GSP ».

Sans tous ces gens-là je n'aurais pas eu la carrière et la notoriété que j'ai eu, alors je les remercie du fond du cœur.

Pendant ses 15 ans de carrière, le natif de Saint-Isidore a établi de nombreux records incluant le plus grand nombre de victoires en combats de championnat (13), le plus de défenses du titre des poids mi-moyens (9) et le plus de victoires (19) dans cette catégorie de poids.

Publicité

Pour moi, tout a commencé à l'adolescence. J'étais chez un ami et j'ai été témoin du premier tournoi de UFC où Royce Gracie a gagné et est devenu champion. C'est ce qui m'a inspiré à faire ce que j'ai fait par la suite dans ma carrière. Ça a donné un sens à ma vie , a-t-il expliqué.

Discours émotif pour Virtue et Moir

Les danseurs étoiles Tessa Virtue et Scott Moir se sont échangé la balle tout au long de leur discours, parfois un interrompu par un petit trémolo dans la voix.

Merci au Panthéon des sports canadiens pour cet honneur indélébile. On souhaite féliciter les autres athlètes de notre cohorte, c'est un grand privilège de célébrer cet accomplissement avec un groupe d'athlètes respectés et des leaders communautaires , a souligné la femme de 34 ans.

Aux commanditaires, membres de conseils d'administration et bénévoles, qui unissent le sport et nos communautés à longueur d'année, on est tellement reconnaissants pour votre passion et votre travail acharné. Des ligues pour enfants aux Jeux olympiques, nous sommes meilleurs grâce à votre engagement inconditionnel , a ajouté Moir.

Ouvrir en mode plein écran Le patineur artistique canadien Scott Moir dépose un baiser sur la tête de sa partenaire Tessa Virtue après leur victoire Jeux olympiques de Pyeongchang (archives). Photo : Radio-Canada

Ensemble, les deux artistes sur patin ont récolté trois médailles d'or olympiques et deux autres en argent, en plus d'ajouter sept podiums, dont trois triomphes, aux Championnats du monde de patinage artistique. Ils sont considérés par plusieurs comme étant le meilleur duo de tous les temps en danse sur glace.

Son habileté à créer des chorégraphies, son athlétisme et sa technique presque parfaite font d'elle la meilleure patineuse que j'ai vue de ma vie , a déclaré le patineur de 36 ans pour décrire son ancienne partenaire.

Faire équipe avec Tessa, c'était comme jouer avec Wayne Gretzky, c'était un siège au 1er rang pour observer une génie du patin.