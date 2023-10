L’Inter Miami maintient le CF Montréal au 8e rang

C’est bien en 8e position que le CF Montréal amorcera la dernière journée de la saison. Le Charlotte FC affrontait l’Inter Miami pour son avant-dernier match de la campagne, mercredi, en Floride, mais il a été incapable de dépasser les Montréalais au classement puisqu’il s’est contenté d’un verdict nul de 2-2.

Charlotte avait l’occasion de passer du 12e au 8e rang avec une victoire contre Miami, mais un but égalisateur de Robbie Robinson à la 84e minute a permis aux locaux, qui sont déjà exclus de la course aux éliminatoires, de récolter un point sans leur vedette Lionel Messi, mis au repos après son doublé de la veille pour l’Argentine au Pérou en qualifications pour la Coupe du monde.

Montréal, avec 41 points, devance toujours le D.C. United (mathématiquement éliminé), les Red Bulls de New York, le Fire de Chicago et Charlotte, qui ont tous 40 points. L’équipe de Hernán Losada a par ailleurs l’avantage sur toutes ces équipes en ce qui a trait au premier bris d’égalité, le nombre de victoires (12 contre 10 ou 9, selon le cas).

Avec une victoire à Columbus contre le Crew, samedi, le Bleu-blanc-noir confirmerait sa 8e place et accueillerait un match de barrage contre l’équipe au 9e échelon. Avec un nul ou une défaite, les Montréalais seraient à la merci des résultats qui les concernent, soit ceux des rencontres entre Nashville et les Red Bulls, entre New York City et Chicago ainsi qu’entre Charlotte et Miami, qui s’affronteront de nouveau, cette fois en Caroline du Nord.

Toutes les rencontres des équipes de l’Est s’amorceront à 18 h (HAE), samedi. Suivront celles des équipes de l’Ouest, à 21 h. Les éliminatoires se mettront en branle les 25 et 26 octobre avec les matchs de barrage.