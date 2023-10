Arber Xhekaj, ou le goût de donner au suivant

Il s'est fait un nom à travers la Ligue nationale de hockey en moins d'un an, mais Arber Xhekaj n'est pas rassasié.

La chaîne de restauration rapide La Chambre a choisi Arber Xhekaj pour devenir le visage du Shérif, un nouveau burger. Plus qu'un partenariat qui permet à un jeune joueur de gagner un peu plus, en salaire comme en statut, ce rôle de porte-parole est l'occasion pour Xhekaj de prendre les bouchées doubles.

Parce que deux fondations au choix du jeune homme de 22 ans recevront 1 $ pour chaque burger vendu : Angel Project, un organisme de London en Ontario, où sa mère est bénévole, qui offre de l'équipement médical à différents patients dans le besoin, mais aussi à Vision Inter-Cultures, une association de la Rive-Sud de Montréal qui a l'objectif d'améliorer la vie de familles immigrantes.

Un destin à propos duquel Xhekaj peut donner son grain de sel : son père Jack est Albanais, sa mère Simona est Tchèque, et ils ont tous deux immigré au Canada dans les années 1990, avant de se rencontrer à Hamilton, en Ontario.

Publicité

C'est mon agent qui a découvert Vision Inter-Cultures, et j'ai tout de suite senti un lien fort avec eux, a dit Xhekaj, joint mercredi. Je suis un immigrant de deuxième génération, et je comprends la réalité des familles qui débarquent au Canada, des sacrifices qu'elles doivent faire pour s'établir et construire une vie ici. De m'associer à eux, c'est une façon d'utiliser mon histoire personnelle pour améliorer celle des autres.

En devenant porte-parole, le Shérif porte donc un nouveau chapeau : celui de défenseur des causes qui lui tiennent à cœur, en plus de défenseur du Canadien de Montréal. Plus on peut donner à de fondations différentes, meilleur c'est, rappelle Xhekaj. Faire une différence, c'est un privilège dont je suis fier.

Justement, le CH possède sa propre fondation, à laquelle le jeune homme aurait pu facilement s'associer, mais Xhekaj a fait le choix de suivre sa propre voie. Redonner à la communauté a toujours été important pour lui, et il se dit reconnaissant de pouvoir aider des fondations qui lui ressemblent.

Comme au Far West, shérif fait figure de loi, de garant du maintien de l'ordre public – une mission qu'il dévore, qui le fait sentir bien dans son assiette.

Shérif, c'est un surnom que j'ai reçu dans le junior, et j'aime penser que je suis un peu le justicier sur et en dehors de la glace, conclut Xhekaj. D'aider des gens, c'est un peu la continuité du rôle de justicier. C'est ma façon de grandir dans ce rôle auquel j'aime m'identifier.

Si l'appétit vient en mangeant, les fondations chères à Xhekaj s'éviteront un petit creux. Une façon d’aider sans en faire tout un fromage, mais en espérant avoir un effet bœuf.