Le choix de Geneviève Lacasse : laisser briller son épouse

Au moment où la LPHF voit le jour, Geneviève Lacasse choisit de mettre le point final à sa carrière de gardienne de but. Tournée vers l’avenir, elle a récemment accepté un emploi au sein de la nouvelle ligue et déménage sous peu à Ottawa pour accompagner son épouse, Emerance Maschmeyer, qui jouera pour l’équipe de la capitale.

Âgée de 34 ans, Lacasse avoue qu’elle songeait à la retraite depuis un moment déjà. Lorsqu’elle a été retranchée de l’équipe canadienne qui allait participer aux Jeux olympiques de Pékin, en 2022, elle a pensé tout arrêter.

Pour moi, c’était terminé. C’était assez, confie-t-elle en entrevue à Radio-Canada Sports. J’avais mal au dos et j’ai eu une opération à l’épaule pour soigner une blessure qui persistait. Je n’ai donc pas joué pendant un an. J’ai recommencé à m’entraîner, à courir et quand j’ai commencé à me sentir mieux, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer une dernière fois.

Elle avait été invitée au camp d’entraînement en préparation pour les Championnats du monde qui allaient avoir lieu en 2022, au Danemark. Après des discussions avec les dirigeants de l'équipe, il était clair qu’elle ne ferait pas partie de la formation finale, mais elle voulait profiter de ce moment, avec ses amies, pour une dernière fois. Elle a ensuite disputé une dernière saison avec la PWHPA. Libérée de toute pression, elle a peut-être connu les meilleures performances de sa carrière.

Je voulais seulement m’amuser. Je pense que je n’avais jamais été aussi constante. J’ai eu l’une de mes meilleures saisons. J’ai eu d’excellentes statistiques. Je me demande même si mon pourcentage d’arrêts n’était pas meilleur que celui d’Em , rigole-t-elle, en faisant référence à sa conjointe Emerance Maschmeyer, aussi gardienne de but.

Emerance Maschmeyer et Genevièvee Lacasse se sont évidemment connues grâce au hockey. C’était probablement autour de 2012, dans un camp pour gardiennes de but, mais de leur propre aveu, elles ne s’en souviennent pas.

Je ne pense pas qu’on s’est adressées la parole , raconte Maschemeyer.

Elles ont commencé à se fréquenter après les Championnats du monde en 2015 et se sont finalement mariées huit ans plus tard, à l'été 2023.

Geneviève Lacasse et Emerance Maschmeyer, en 2016. Photo : Gracieuseté : Geneviève Lacasse

Rapidement, dès le début de leur relation, elles se sont fixé une règle afin de maintenir l’harmonie : quand il est question de leur travail de gardienne de but, il est interdit de se donner des conseils non sollicités.

À de nombreuses reprises, elles ont été en compétition pour un même poste au sein de l’équipe canadienne. Bien souvent, si l’une recevait une bonne nouvelle, la seconde vivait une déception. Une dynamique particulière avec laquelle elles avouent avoir parfois eu du mal à négocier.

Au départ, nous avons mis ça au clair. Le hockey était la chose la plus importante dans nos vies et ça allait être notre priorité. Nous devions nous mettre dans une position pour nous assurer qu’individuellement, nous allions faire le nécessaire pour obtenir du succès , explique Maschmeyer.

Plus facile à dire qu’à faire.

En 2016, Geneviève Lacasse n’a pas été sélectionnée pour les Championnats du monde alors qu’Emerance Maschmeyer a non seulement fait partie de l’équipe, mais a connu de bons moments.

Puis, deux ans plus tard, Maschemeyer était retranchée de l’équipe olympique alors qu’elle y était depuis environ quatre ans et a quitté Calgary pour vivre à Montréal. Pendant ce temps, Lacasse était souvent appelée en renfort pour aller rejoindre l’équipe à Calgary et a été choisie pour aller aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en 2018.

C’était vraiment des moments difficiles. Nous avions une relation à distance en plus. C’était difficile pour notre couple. Nous n’avions pas les outils pour négocier avec de telles situations aussi tôt dans notre relation , souligne Lacasse.

La pandémie de COVID-19 leur a permis de remettre les choses en perspective. Pour la première fois, elles ont parlé de ce qui s’était passé en 2018, comment elles l’avaient vécu.

Nous avons trouvé comment être plus fort en tant que couple. Comment communiquer. Nous avions tellement été seulement concentrées sur notre carrière de hockey que notre relation était au 2e rang , confie Lacasse.

Geneviève Lacasse, avec ses deux médailles remportées aux Jeux olympiques de Sotchi et de Pyeongchang. Photo : Gracieuseté : Geneviève Lacasse

Pour les Jeux olympiques de Pékin, en 2022, les rôles ont été inversés. Geneviève Lacasse est demeurée au Québec, alors que sa conjointe vivait l’expérience olympique pour la première fois.

Je ne dis pas que c’était facile, mais cette fois, nous savions comment aborder cette situation. Geneviève savait que c’était mon rêve et j’ai senti qu’elle m’appuyait.

Pendant les Jeux olympiques, je parlais beaucoup avec mon amie Hailey Irwin, ajoute Lacasse. Ce n’était pas le temps de partager mes émotions avec Emerance. Oui, j’étais déçue, mais j’ai réussi à faire la séparation, à encourager ma copine et mes amies.

Emerance Maschmeyer a été l’une des trois premières joueuses à obtenir un contrat avec la nouvelle équipe d’Ottawa. À la lumière de ses performances obtenues la saison passée, Geneviève Lacasse aurait probablement pu se dénicher un emploi parmi l’une des six équipes. Mais malgré tout, elle ne regrette pas sa décision.

Si j’étais célibataire, est-ce que j’aurais continué? Probablement que oui. Mais ma vie serait ennuyante. Nous nous sommes mariées cet été, nous avons des plans d’agrandir notre famille au cours des prochaines années. Il est temps pour moi de me construire une vie à l’extérieur du hockey.

Geneviève Lacasse et Emerance Maschmeyer, lors de leur mariage, à l'été 2023. Photo : Gracieuseté : Emerance Maschmeyer

Pour moi, la vie qui m’attend est pas mal plus excitante que de jouer au hockey. Nous venons de nous acheter une maison, nous voulons des enfants. Est-ce que je sens que c’est un sacrifice? Non.

N’empêche, Geneviève Lacasse reconnaît que certaines choses vont lui manquer. Elle devient particulièrement émotive lorsqu’elle repense à ce qu’elle a accompli.

Le sentiment qui m’habite, c’est simplement beaucoup de gratitude. Est-ce que ça s’est toujours passé comme je le voudrais? Non. C’est certain que j’aurais parfois aimé jouer davantage, mais j’ai toujours cru que j’étais l’une des meilleures gardiennes au monde.

Je suis fière des relations que j’ai bâties. Je suis fière de la coéquipière que j’ai été, affirme-t-elle. Quand je pense à mes coéquipières, au temps passé avec elles dans le vestiaire… Avec le recul, c’est ce qui comptait vraiment. Les relations que j’ai créées, ça ne disparaîtra pas.

Geneviève Lacasse, lors d'un match contre les États-Unis, aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Photo : Getty Images / Pool

Un premier emploi... à 34 ans!

Il y a quelques mois, Lacasse a contacté des dirigeants de la LPHF afin de manifester son intérêt de travailler au sein de la ligue. À 34 ans, après avoir complété il y a longtemps des études en marketing et en administration, elle a obtenu son premier vrai emploi.

Les gens ne réalisent pas à quel point on met tout de côté pour le hockey. J’ai vécu de belles expériences, mais sur le marché du travail, j’ai un retard de dix ans à combler.

Je suis responsable des ventes et des commandites corporatives. Mon rôle est de promouvoir la ligue, de faire beaucoup de rencontres et de convaincre des entreprises d’investir.

Dans quelques semaines, Emerance Maschmeyer et Geneviève Lacasse déménageront officiellement à Ottawa.

Puis, en 2026, elles devraient être toutes les deux à Milan pour les Jeux olympiques. L’une sur la patinoire, l’autre dans les estrades, mais pour la première fois, elles vivront l'expérience olympique ensemble.