Les chantiers des cinq Québécois de la NBA en 2023-2024

Avec la sélection du Montréalais Olivier-Maxence Prosper au premier tour du dernier repêchage de la NBA en juin dernier par les Mavericks de Dallas, nous devrions voir cinq Québécois fouler les parquets du circuit Silver lors de la campagne 2023-2024, qui s’amorce mardi. Après un printemps où aucun représentant de la Belle Province n’a goûté aux séries éliminatoires, le scénario sera-t-il différent cette saison? Aperçu de ce qui attend leurs équipes lors des prochains mois.

Chris Boucher, Raptors de Toronto

Boucher devrait avoir de nouveau un rôle au sein de la deuxième unité des Raptors. Éliminée lors du tournoi de la dernière chance contre les Bulls de Chicago en avril, la seule équipe canadienne de la NBA a tenté de s’améliorer en déposant une offre aux Trail Blazers de Portland afin d’obtenir le meneur vedette Damian Lillard, finalement échangé aux Bucks de Milwaukee. C’est donc avec un effectif similaire, voire réduit, que les Raptors entameront leur saison. Plus de détails

Bennedict Mathurin, Pacers de l'Indiana

Après un début de carrière fructueux, couronné par le titre de recrue des mois d’octobre et novembre 2022 dans l’Est, Mathurin a connu une légère baisse de régime en fin de saison. Après avoir maintenu une moyenne de 19,2 points par match dans les 21 premières rencontres, il a conclu le calendrier avec une moyenne de 16,7 points. Il a terminé au 4e rang au scrutin de la recrue de l’année et 8e à celui de meilleur sixième homme.

Partant lors de seulement 17 de ses 78 matchs en 2022-2023, Mathurin pourrait être membre à temps plein de la première unité en 2023-2024. Les Pacers sont l’une des équipes les plus jeunes de la NBA et malgré la signature à fort prix du garde Bruce Brown (45 millions de dollars pour deux ans), le Montréalais devrait être l’un des ancrages de l’équipe de Rick Carlisle.

Il est l’un des joueurs les plus compétitifs que j’ai côtoyés. Surveillez-le. Il a appris un tas de choses en un an , a vanté son entraîneur-chef lors de la journée médias de la NBA, selon des propos rapportés par le journaliste local Evan Sidery.

Bennedict Mathurin en discussion avec son entraîneur-chef Rick Carlisle. Photo : Reuters / Nell Redmond

Aidera-t-il l’équipe à se rendre au prochain niveau? Après avoir présenté une fiche de 35-47, les Pacers miseront principalement sur la progression de leurs jeunes joueurs comme Mathurin et son coéquipier ontarien Andrew Nembhard afin de connaître une progression. Ils demeurent toutefois une équipe de second plan au sein d’une Association de l’Est améliorée.

En août, l’équipe de NBA.com plaçait les Pacers au 11e rang de l’état des forces dans l’Est. Un tel classement les exclurait des éliminatoires pour une quatrième campagne d’affilée.

Luguentz Dort, Thunder d’Oklahoma City

Dort entamera déjà une cinquième saison dans la NBA et au fil des ans, bien qu’il présente l’un des pires taux d’efficacité de la NBA aux tirs, ses prestations défensives ont cimenté sa place au sein du cinq partant du Thunder. Sur la première unité, le Montréalais aura de nouveau le rôle de limiter les meilleurs éléments offensifs adverses.

Luguentz Dort a pris le temps de signer des autographes pour les partisans présents le 12 octobre, lors du match préparatoire du Thunder d'Oklahoma City au Centre Bell. Photo : usa today sports via reuters con / Eric Bolte

De l’autre côté du terrain, ce sera principalement l’affaire du natif de Hamilton Shai Gilgeous-Alexander. Déjà l’un des meilleurs joueurs de la NBA la saison dernière, SGA a surtout fait tourner les têtes en menant l’équipe canadienne vers une médaille de bronze à la Coupe du monde de la FIBA, en septembre. Aux côtés de Dort, il a établi une moyenne de 24,5 points par match, un sommet parmi les équipes médaillées.

Souvent en possession du ballon lors des moments importants du Thunder en 2022-2023, Gilgeous-Alexander devrait encore assumer ce rôle cette saison. Mais cette fois, il sera appuyé par un géant de 21 ans, Chet Holmgren, 2e choix au total du repêchage de 2021.

Avec sa carrure atypique (2,16 m, 209 livres), Holmgren ne passe pas inaperçu sur le terrain. Il a raté l’entièreté de la dernière campagne en raison d’une entorse de Lisfranc, à un pied. Mais du petit échantillon vu jusqu’à maintenant, notamment lors du calendrier préparatoire, Holmgren semble à lui seul améliorer le visage du Thunder en vue des prochains mois.

Défaite au tournoi de la dernière chance dans l’Ouest ce printemps, l’équipe de Mark Daigneault aura de nouveau ses chances de qualifier pour les séries éliminatoires le printemps prochain. Un retour vers le succès qui serait plus rapide que prévu pour une équipe qui avait lancé une grande reconstruction après la saison 2019-2020. Tandis que chaque équipe détient, de base, deux choix par repêchage, le DG Sam Presti a une banque de 38 choix pour les sept prochains encans de la NBA. L’avenir est rose en Oklahoma.

Olivier-Maxence Prosper, Mavericks de Dallas

Prosper est le nouveau venu du petit groupe de Québécois dans la NBA. Le choix de premier tour (24e au total) du dernier repêchage devrait notamment profiter du manque de profondeur des Mavericks de Dallas à la position d’ailier afin de faire partie de la rotation de l’équipe dès sa première année chez les professionnels.

Après un calendrier préparatoire timide, où il a totalisé six points, sept rebonds et une passe décisive en deux rencontres, Prosper a été catégorisé parmi les joueurs qui devraient être en sortie de banc pour amorcer la saison, à s’en fier à son entraîneur-chef, Jason Kidd.

O-Max fait son travail, mais il va faire des erreurs. Après tout, c’est une recrue , a-t-il indiqué aux médias de Dallas le 11 octobre, lors du camp d’entraînement de l’équipe.

Olivier-Maxence Prosper et les Mavericks de Dallas ont disputé deux matchs préparatoires aux Émirats arabes unis, les 5 et 7 octobre. Photo : Getty Images / Christopher Pike

Prosper arrive avec les Mavericks au moment où ils ont tout à prouver à leurs partisans et au reste de la ligue.

Le 6 février dernier, alors 5e dans l’Ouest avec une fiche de 29-26, la formation texane s’est portée acquéreuse du meneur de jeu vedette Kyrie Irving, des Nets de Brooklyn. Sa venue servait principalement à épauler le visage de l’équipe, le Slovène Luka Doncic, lors des séries éliminatoires. Mais avec seulement 9 victoires à leurs 27 dernières rencontres, les Mavericks ont finalement raté le tournoi printanier, à la surprise générale.

Le duo Doncic-Irving sera de nouveau réuni cette saison et les deux basketteurs n’auront plus droit à l’erreur. Grant Williams, ancien des Celtics de Boston, et Dereck Lively II, repêché 12 rangs devant Prosper, sont les nouveaux venus qui devraient appuyer les deux protagonistes sur la première unité de l’équipe.

Les Mavericks devraient être, au même titre que le Thunder, l’une des équipes qui se battront pour les dernières places restantes en séries.

Khem Birch

Khem Birch a tenté à l'automne de faire sa place avec les Spurs de San Antonio, mais le Montréalais a finalement été libéré vendredi au terme de la présaison. Acquis des Raptors de Toronto le 9 février dernier, Birch n'aura finalement jamais joué un seul match de saison avec la formation texane.

Le vétéran de six saisons dans la NBA n'aura donc pas l'occasion de jouer un rôle de mentor auprès de Victor Wembanyama, le tout premier choix au dernier repêchage. Et pour aspirer aux éliminatoires, les Spurs auront besoin que le prodige français multiplie les miracles dès sa première saison.