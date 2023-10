Sept Québécoises et Christine Sinclair convoquées pour les matchs contre le Brésil

L’équipe nationale féminine de soccer a convoqué sept joueuses québécoises pour sa série de deux matchs contre le Brésil à la fin du mois.

Le Canada recevra le Brésil à Montréal, le 28 octobre, puis à Halifax le soir de l’Halloween.

Il s’agira des premiers matchs disputés au pays en plus d’un an pour les championnes olympiques en titre.

La gardienne Mélissa Dagenais, qui joue avec les Hurricanes de l’Université de Miami depuis 2019, reçoit une première invitation de l’équipe nationale.

La joueuse originaire de St-Hubert rejoint l’autre gardienne Lysianne Proulx, les joueuses de défense Vanessa Gilles, Gabrielle Carle, Bianca St-Georges, la milieu de terrain Marie-Yasmine Alidou et l’attaque Évelyne Viens, parmi le groupe de joueuses nées au Québec.

Evelyne Viens est dans la formation partante pour le match contre l'Irlande.

Avec notre qualification confirmée pour Paris 2024, nous utiliserons notre fenêtre de l’automne pour voir et évaluer plus de joueuses dans l’environnement, a dit par communiqué Bev Priestman, sélectionneuse de l’équipe nationale féminine. Je suis emballée à l’idée de convoquer le groupe de nouveau, d’accueillir des joueuses blessées qui sont de retour et de bâtir sur le bon travail du mois de septembre. Maintenant, tout ce que nous avons en tête, c’est Paris 2024.

Même si l’accent sera mis sur l’évaluation, Bev Priestman a aussi sélectionné des valeurs sûres et des joueuses établies au sein de l’équipe nationale.

L’attaquante Christine Sinclair, qui avait d’ailleurs marqué un but contre la Chine lors de la dernière visite de l’équipe canadienne à Moncton, sera de nouveau appelée en sélection dans ce qui serait ses 327e et 328e matchs sous le drapeau canadien.

La milieu de terrain Jessie Fleming, ralentie par une blessure au genou lors de la coupe du monde en Australie, est du nombre des joueuses sélectionnées, tout comme Desiree Scott, absente du dernier grand tournoi.

Les cadres Kadeisha Buchanan, Ashley Lawrence, Julia Grosso, Quinn, Jordyn Huitema et Adriana Leon rejoindront également l'équipe canadienne.

La rivalité au soccer féminin entre le Canada et le Brésil est riche en affrontement depuis 1996 avec un dossier identique de 10 victoires, 9 matchs nuls et 10 défaites

À leur dernier duel, en février dernier, les Canadiennes avaient battu les Brésiliennes 2-0 grâce à des buts inscrits par Vanessa Gilles et Évelyne Viens.

Le Canada a assuré sa place aux Jeux de Paris en septembre en battant la Jamaïque lors d’une série aller-retour. Le Brésil est aussi déjà qualifié pour le tournoi olympique, tout comme la France, les États-Unis et la Colombie.

Liste complète de l’équipe