Les amateurs de patinage artistique auront les yeux rivés sur le premier Grand Prix de la saison 2022-2023 cette fin de semaine. C'est en sol américain, à Allen au Texas, qu'aura lieu la première compétition majeure de l'automne, du 20 au 22 octobre.

Le Canada y sera représenté par cinq athlètes, soit Marjorie Lajoie et Zachary Lagha en danse sur glace, Lia Pereira et Trennt Michaud, en couple, ainsi que Stephen Gogolev en solo.

Les meilleurs artistes sur patins de la planète seront ensuite de passage à Vancouver, du 27 au 29 octobre, pour le Grand Prix canadien.

Piper Gilles et Paul Poirier, doubles médaillés de bronze aux Championnats du monde, seront en Colombie-Britannique pour leur première compétition de la saison après avoir laissé planer un doute quant à leur avenir l'an dernier.

On a eu l'une de nos meilleures saisons de notre carrière l'an dernier, mais en raison d'une situation hors de notre contrôle, on sent qu'on n'a pas accompli tout ce dont on est capable , explique la patineuse de 31 ans, en référence au cancer des ovaires dont elle a souffert.

J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que j'ai traversé et j'ai revu mes priorités cet été. J'ai travaillé fort pour retrouver la forme après l'opération. Je profite plus des petites choses et je suis reconnaissante de la vie que je suis en mesure de mener grâce au soutien de mes proches , ajoute-t-elle.

Les Grands Prix de patinage artistique seront présentés en webdiffusion par Radio-Canada Sports tout au long de la saison, à commencer par celui des États-Unis, du 20 au 22 octobre.

Le populaire tandem est convaincu de tenir la recette du succès pour enregistrer leur meilleur résultat aux prochains mondiaux, qui auront lieu à Montréal en mars 2024.

Nos deux programmes sont sur le thème de l'amour, mais qui provient d'endroits complètement différents. Dans le programme libre, on explore la relation entre l'amour et la haine à travers nos mouvements et la musique qui raconte cette histoire , confie Poirier.

On sent qu'on est toujours en amour avec notre sport et qu'il nous reste d'autres choses à accomplir. Je pense que nos programmes sont excellents et qu'ils soulèveront les foules.

Avec la maladie de Piper, on ne s'est pas préparé de façon optimale pour les derniers Championnats du monde et on a quand même eu une médaille. On veut savoir ce qu'on peut accomplir avec une meilleure préparation , insiste le Franco-Ontarien.

Une Schizas plus complète que jamais

La double championne canadienne en titre, Madeline Schizas, tentera aussi de monter sur le podium en Colombie-Britannique.

C'est l'amphithéâtre où j'ai gagné mon premier championnat national, donc je suis fébrile et je me sens prête à compétitionner. J'ai de bonnes chances de gagner une médaille , estime la jeune femme de 20 ans.

Ouvrir en mode plein écran La Canadienne Madeline Schizas réalise son programme libre aux Championnats du monde de patinage artistique. Photo : AP / Hiro Komae

La native d'Oakville, en Ontario, a gagné en confiance ces dernières semaines à la suite de sa 3e place au Challenger de Bratislava, en Slovaquie, au début du mois.

J'espérais faire meilleure impression cette année et j'ai eu de bons commentaires des juges, particulièrement pour ce qui est de mon interprétation.

Elle est d'avis que ce dernier résultat est le fruit d'un changement d'approche dans sa préparation au cours de l'entre-saison.

Avant, on se concentrait surtout sur l'exécution des mouvements dans mes chorégraphies, alors que cette fois, on a plutôt priorisé l'histoire que raconte mon programme en s'assurant que mes expressions faciales transmettent l'émotion voulue , a-t-elle précisé.

Sur l'ensemble de la saison, celle qui est également étudiante au baccalauréat en sciences de l'environnement à l'Université McMaster espère surtout obtenir son billet pour les Championnats du monde, en mars prochain.