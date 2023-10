Un ministre français accuse Karim Benzema de s’associer avec les Frères musulmans

Karim Benzema, qui joue aujourd’hui pour l’Al-Ittihad en Arabie saoudite, est accusé par le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin d’entretenir des « liens notoires » avec les Frères musulmans, un mouvement politico-religieux islamiste.

Le membre du parti au pouvoir Renaissance (ex-La République en marche), proche du président Emmanuel Macron, était invité lundi sur le plateau de la chaîne de télévision CNews, réseau privé d’information en continu populaire pour ses entrevues et débats politiques en France.

Durant son passage sur le plateau, le ministre de l’Intérieur a été invité à réagir au soutien affiché par l'attaquant français, par le biais de ses réseaux sociaux, aux habitants de la bande de Gaza, dont le territoire est la cible de bombardements d’Israël en réponse à l’attaque terroriste du Hamas le 7 octobre.

Le footballeur avait déclaré dimanche envoyer toutes ses prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants .

Selon Gérald Darmanin, Benzema aurait également pu condamner les attaques terroristes du Hamas dans son message, estimant qu’il fait de l’émotion sélective .

Quand on a une voix qui porte comme M. Benzema [qui compte plus de 140 millions d'abonnés tous réseaux confondus, NDLR], on a une responsabilité quand on tweete , a-t-il ajouté.

L’homme politique a ensuite de nouveau évoqué le joueur lorsque la conversation a porté sur les actions du gouvernement contre le terrorisme.

Depuis quelques semaines, je m'intéresse particulièrement... M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les Frères musulmans. Nous nous attaquons à une hydre que sont les Frères musulmans, parce qu'ils donnent un djihadisme d'atmosphère, comme le disait Gilles Kepel.

Gérald Darmanin avait déjà dénoncé samedi cette atmosphère de djihadisme , au lendemain d'une attaque islamiste meurtrière dans le nord de la France.

La prise de parole du ministre envers le lauréat du Ballon d'or en 2022, remis au meilleur joueur du monde, fait depuis réagir en France et en Espagne, où il a joué pour le Real Madrid entre 2009 et 2023.

Mercredi, dans une réponse envoyée à plusieurs médias, dont Le Parisien, le cabinet du ministre de l'Intérieur a développé la pensée du ministre : Depuis plusieurs années, nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l’idéologie frériste consistant à diffuser les normes islamiques dans différents espaces de la société, notamment dans le sport.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin Photo : afp via getty images / François Nascimbeni

Le cabinet reproche à Benzema d’avoir refusé de chanter la Marseillaise lorsqu’il était en équipe de France, dès ses premières sélections à la fin des années 2000. L'attaquant s'est expliqué à plusieurs reprises à ce sujet, indiquant en 2018 que si vous écoutez bien, la Marseillaise appelle à faire la guerre. Et ça, ça ne me plaît pas , estimant alors que son choix était depuis une affaire politique .

L'équipe de Gérald Darmanin reproche aussi à Benzema son prosélytisme sur les réseaux sociaux autour du culte musulman, comme le jeune, la prière, le pèlerinage à La Mecque , et de partager des publications du combattant d'arts martiaux mixtes Khabib Nurmagedov, qui avait répondu aux caricatures du prophète Mahomet dans la presse française par un véritable appel à la haine .

Finalement, il évoque une photo prise l'imam Nourdine Mamoune, qui avait fait l'objet d'une perquisition dans l'enquête sur l'assassinat du professeur Samuel Paty en 2020. Cette photo avait été partagée par Damien Rieu, homme politique aujourd'hui lié au parti La Reconquête d'Éric Zemmour, et Karim Benzema avait porté plainte pour diffamation.

Pour le cabinet du ministre de l’Intérieur, cette liste soulève des éléments qui ne relèvent pas de poursuites judiciaires, mais constituent un signal particulièrement flou de la part d’un sportif bénéficiant d’une telle audience . Il admet toutefois que rien ne prouve un lien notoire entre Karim Benzema et les Frères musulmans, comme l’avançait lundi soir Gérald Darmanin à CNews.

Les Frères musulmans sont un mouvement politico-religieux sunnite fondé en Égypte en 1928, qui visait à libérer le pays du joug britannique. Il est considéré comme une organisation terroriste par certains pays, dont l’Égypte, la Russie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, où Karim Benzema poursuit aujourd’hui sa carrière.

En France, les Frères musulmans ne sont pas considérés comme une organisation terroriste, mais une pétition lancée par Reconquête, le parti d'extrême droite d'Éric Zemmour, réclame leur interdiction dans le pays, où ils sont représentés par l’association Musulmans de France.