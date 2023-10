La LNH ne soutiendra pas financièrement la LPHF

Bien que la Ligue nationale de hockey et la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) travaillent de concert pour la mise sur pied du nouveau circuit féminin, l’administratrice du circuit Bettman Susan Cohig a confirmé à CBC Sports que le soutien apporté par la LNH est de l’ordre « du savoir et de l’expérience » et non financier.

La ligue opère sous un propriétaire unique, avec le soutien du groupe Mark Walter. Ses ressources financières sont suffisantes , a expliqué Cohig.

Walter est le propriétaire majoritaire des Dodgers de Los Angeles, dans la MLB, et des Sparks de Los Angeles, dans la WNBA. Il a aussi des parts dans les Lakers de Los Angeles de la NBA et dans le Chelsea FC, en Premier League anglaise. Sa fortune est évaluée à plus de 5 milliards de dollars américains.

La ligue recevra également des revenus de son partenariat avec Canadian Tire, commanditaire pour plusieurs saisons.

Afin d’améliorer la visibilité du circuit féminin, les amphithéâtres de la LNH devraient être la scène de quelques matchs de la LPHF la saison prochaine. Le circuit masculin devrait également accueillir à nouveau des joueuses lors de son prochain Week-end des étoiles.

Publicité

[La LNH] s’est montrée très disponible et généreuse en conseils pour nous expliquer les bases, que ce soit à l’échelle des commandites, celle des fournisseurs ou celle des médias , avait indiqué le membre de la direction de la LPHF Stan Kasten à CBC Sports, la semaine dernière.

Dévoilement du nouveau logo

La LPHF a soumis son nouveau logo, avec variantes, à la base de données du droit d’auteur américain le 12 octobre dernier, tel que rapporté par The Hockey News, mardi.

Ouvrir en mode plein écran La LPHF devrait amorcer ses activités en janvier 2024. Photo : Crédit : United States Patent and Trademark Office

Le logo met de l’avant l’abréviation anglaise PWHL (Professional Women’s Hockey League) et un W composé de deux bâtons de hockey et d’une rondelle.

La ligue n’a toujours pas effectué de dévoilement public de son logo. Elle doit amorcer ses activités en janvier prochain.

Avec les informations de CBC Sports