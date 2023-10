Si le hockey ne se jouait qu’à 5-contre-5, le Canadien serait invaincu après trois matchs. Le hic, c’est que les unités spéciales font également partie du jeu et, au rythme où vont les choses, elles risquent d’être un gros caillou dans le soulier de Martin St-Louis cette saison.

Au cours des deux dernières saisons, le Tricolore a terminé au cumulatif au 31e rang de la LNH en avantage numérique et au même échelon en infériorité. Même s’il avait régulièrement le haut du pavé à forces égales, il ne pourrait pas garder la tête hors de l’eau s’il est plombé par ses deux unités spéciales en même temps.

La défaite de 5-2 aux mains du Wild du Minnesota, mardi soir, en a fait l’éloquente démonstration.

Lorsqu’une équipe amorce le match avec aussi peu de cohésion et d’intensité que ne l’a fait le CH, elle se doit de profiter de ses supériorités numériques pour se donner un certain élan. Or, c’est le contraire qui s’est produit.

Nick Suzuki s’est fait refuser deux entrées de zone consécutives et la seconde a provoqué un surnombre en sens inverse et le Wild a ouvert la marque de cette façon. Vingt-cinq secondes plus tard, toujours à court d’un homme, le Wild a doublé son avance sur un cafouillage auquel il ne manquait que la musique de Benny Hill.

Donner deux buts pendant qu’il profite d’un même avantage numérique n’est pas le genre de chose que le Canadien a fait souvent au cours de son histoire.

Tu ne gagneras pas beaucoup de matchs en concédant cela , a convenu Suzuki.

Le ton était donné

Lors des trois premiers matchs, l’attaque à cinq a donc accordé un but de plus qu’elle en a marqué. Quant à l’infériorité numérique, elle a cédé trois fois devant la bande à Kirill Kaprizov.

On dira que le désavantage numérique est en rodage, et il a certes sauvé le Canadien samedi dernier face aux Blackhawks de Chicago, mais ce qui lui fait le plus mal, c’est que le Canadien ne cesse de parader au banc des punitions. En ce moment, l’équipe est confortablement installée en tête des formations du circuit pour le nombre de punitions mineures (24) et pour le nombre de supériorités numériques accordées à l’adversaire (19).

Et quantité de ses infractions sont commises en zone adverse ou sont le résultat de gestes inutiles.

Il faut faire attention, prendre de meilleures décisions sur la glace, a convenu St-Louis. C’est inacceptable.

2:57 C'est une soirée à oublier pour le Canadien avec une lourde défaite contre le Wild. Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

Prenez Juraj Slafkovsky. Rien ne fonctionnait pour lui mardi soir et sa seconde punition du match, décernée peu de temps après que son équipe eut réduit le déficit à 3-1 et qu’elle profitait d’un avantage numérique, a coupé court à de quelconques velléités de remontée.

Après la rencontre, un journaliste a demandé à St-Louis si la punition inutile dont Slafkovsky s’était trouvé coupable, les circonstances dans lesquelles cela s’était déroulé et le résultat que cela avait entraîné, n’était pas un contexte favorable pour rendre le jeune joueur imputable et s’en servir comme exemple.

Mais St-Louis trouve qu’il est encore tôt dans la saison pour jouer à ce jeu-là.

On écope tellement de punitions, je pourrais clouer tout le monde au banc , a-t-il dit dans un trait d’humour rempli de vérité.

Le Canadien ne devrait pas gagner la majorité de ses matchs cette saison. Mais se tirer dans le pied avec l’indiscipline et la mauvaise exécution sur les unités spéciales est la meilleure façon de s’assurer que cela n’arrive pas.

L’absence de Dach se fait déjà sentir

Dans les circonstances, on se dit que le salut du Tricolore passe présentement par le jeu à forces égales. Il est étonnamment étanche dans cette facette du jeu jusqu’à maintenant.

On notera toutefois que le trio de Nick Suzuki a été muselé toute la soirée, la pression appliquée par le trio de Joel Eriksson-Ek l’ayant menotté toute la soirée. C’est peut-être là l’indice le plus probant de ce qui attend le Canadien en l’absence de Kirby Dach. L’équipe a annoncé en fin de soirée que la saison du centre de 22 ans était terminée et qu’il allait subir une intervention chirurgicale au genou. Or, sa perte risque d’avoir une incidence sur le niveau d’attention que reçoit Suzuki.

Un Dach en plein essor aurait permis au Canadien de diversifier son attaque cette saison et de forcer l’adversaire à faire des choix dans les joueurs qu’il oppose aux meilleurs attaquants du Canadien. Sans Dach, le trio de Suzuki est plus exposé.

Cole Caufield a offert une belle pièce de jeu sur le deuxième but des siens en troisième période, mais il se retrouvait exceptionnellement aux côtés de Slafkovsky et Alex Newhook à ce moment-là. Ensemble, Suzuki et lui ne font pas encore beaucoup de flammèches.

Ouvrir en mode plein écran Le centre Kirby Dach du Canadien de Montréal s'est blessé sur cette séquence quand Jarred Tinordi des Blackhawks de Chicago l'a envoyé sur le banc des visiteurs. (Photo d'archives) Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

St-Louis avait remanié ses trios dans l’espoir de répartir sa force de frappe sur trois unités, avec Josh Anderson muté aux côtés de Sean Monahan et Tanner Pearson inséré à la gauche de Newhook et Slafkovsky.

Rien de cela n’a été probant contre le Wild tellement le Canadien a couru après sa queue avant de s’enfarger dedans. Mais au-delà de ce seul match, St-Louis semble conscient que la perte de Dach doit mener à une pondération différente en attaque.

D’autres joueurs vont essayer de remplir ce rôle-là, a dit l’entraîneur-chef. Il y a des opportunités pour Newhook et Monahan, et on va retrouver Dvorak dans une couple de semaines. Je pense que ça va nous aider encore plus à avoir des options pour remplir ces trios-là et faire quelque chose qui peut déranger l’adversaire pour qu’il ne s’attarde pas à un seul trio.

St-Louis a souvent parlé de ces fameuses options en attaque. On verra ce qu'elles auront à offrir sans Dach. Mais en défense, avec le jeune Kaiden Guhle qui a dû quitter le match en deuxième période à cause d'une blessure au haut du corps, l'équipe n'a pas autant d'alternatives pour pallier une possible absence…