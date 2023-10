Les unités spéciales du Wild coulent le Canadien

Mené par ses unités spéciales, le Wild du Minnesota a inscrit une victoire pour le moins facile de 5-2 contre le Canadien de Montréal, mardi, au Centre Bell.

Les visiteurs n’ont inscrit aucun but à cinq contre cinq. Ils ont cependant marqué leurs deux premiers filets en infériorité numérique, au cours de la même punition, et les trois autres avec l’avantage d’un homme.

Trois joueurs ont fait à peu près tous les dégâts pour le Wild. Joel Eriksson Ek a marqué deux fois, Kirill Kaprizov a récolté un but et deux aides et Mats Zuccarello s’est fait le complice de trois des buts du Wild.

Brandon Duhaime et Connor Dewar, tous deux à court d’un homme en première période, ont déjoué Samuel Montembeault, qui a fait face à 35 rondelles.

À son premier match à Montréal en un peu moins d’un an, et peut-être son dernier, Marc-André Fleury a été très peu mis à l’épreuve, particulièrement pendant les 40 premières minutes de jeu.

En route vers sa première victoire de la saison et sa 545e dans la LNH, le gardien sorelois a affronté 27 tirs. Il a cédé devant Tanner Pearson en deuxième période et devant Alex Newhook tard au troisième vingt.

Fleury a aussi battu le Canadien pour la 27e fois en saison en 47 rencontres. À la fin du match, il a été applaudi par les spectateurs qui étaient encore présents. Et en guise de cadeau, il a reçu la première étoile, et une autre chaleureuse main d’applaudissements.

Par ailleurs, le Canadien a terminé la rencontre sans son défenseur Kaiden Guhle. Le Tricolore n’a pas immédiatement précisé les causes de son absence.

Samedi, le Canadien terminera sa séquence de trois matchs à domicile en accueillant les Capitals de Washington.

2:57 C'est une soirée à oublier pour le Canadien avec une lourde défaite contre le Wild. Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

Du rarement vu

Au cours des deux dernières saisons, l’avantage numérique du Canadien a traîné dans les bas-fonds de la Ligue nationale de hockey.

En première période, la formation montréalaise n’a rien fait pour montrer à ses partisans que cet aspect de son jeu est sur le point de s’améliorer.

Après avoir résisté à une supériorité numérique du Wild, lors de laquelle Montembeault a repoussé quatre tirs, ç’a été au tour du Tricolore de profiter de l’avantage d’un homme quand Ryan Hartman a fait trébucher Josh Anderson. Exactement 62 secondes plus tard, le Wild menait 2-0 après deux buts en 25 secondes.

Duhaime a d’abord déjoué Montembeault d’un tir du côté de la mitaine lors d’une échappée à deux contre un à 9 min 20 s.

Ensuite, Duhaime a été à l’origine d’une autre poussée en zone du Canadien qui s’est conclue par un but accordé à Dewar, sur une séquence bizarre.

Après un arrêt de Montembeault, Dewar a légèrement touché à la rondelle, qui est demeurée près du gardien du Canadien.

Toutefois, les efforts de Pearson et d’Arber Xhekaj pour dégager le devant du filet ont été vains. La rondelle a plutôt bondi dans les airs avant de tomber derrière Montembeault et dans le filet.

Selon une information qu’a pu retracer le journaliste Guillaume Lefrançois, de La Presse, c’était la première fois que le Canadien donnait deux buts lors du même avantage numérique depuis avril 2009 lors d’un match contre les Penguins de Pittsburgh… avec Fleury devant le filet au Centre Bell.

Incidemment, le Canadien n’a pas été très vigoureux pendant ce premier vingt. Il a été limité à cinq tirs, dont aucun pendant un segment de plus de 10 minutes en milieu de période.

Un scénario semblable s’est répété en première moitié de la période médiane. Le premier tir du Canadien est venu à 9:47 de l’engagement, mais il a été payant, puisque Pearson a déjoué Fleury d’un tir des poignets du côté du gant.

Toutefois, le Wild avait eu le temps d’ajouter un but en supériorité numérique, le premier d’Eriksson Ek. Et les visiteurs en ont inscrit un autre, celui de Kaprizov, dans des circonstances semblables avec moins de trois minutes à jouer à la période.

Après 40 minutes de jeu, le Wild dominait 26-15 au chapitre des tirs au but et était en plein contrôle.

Il a conservé ce contrôle au troisième vingt et a mis le match hors de portée du Tricolore lorsque Eriksson Ek a complété son doublé.