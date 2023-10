Les deux premières Coupes du monde à Montréal

La grande région de Montréal sera l’hôte des trois premières épreuves internationales de patinage de vitesse sur courte piste de la saison 2023-2024, avec la présentation des deux premières Coupes du monde à l’aréna Maurice-Richard de Montréal et du Championnat des quatre continents à la Place Bell de Laval.

Organiser trois événements internationaux consécutifs, c’est du jamais vu dans l’histoire du sport selon Patinage de vitesse Canada; consécutifs puisque les trois compétitions se succéderont lors des trois prochains week-ends.

Une situation particulière qui réjouit les patineurs canadiens, dont le centre d’entraînement est l’aréna Maurice-Richard.

On commence [la saison] sur une glace sur laquelle on a confiance, explique Steven Dubois, triple médaillé olympique. On n’a pas de déplacement, pas de décalage horaire à gérer et on n’a pas à apprivoiser une nouvelle glace

Publicité

Physiquement, c’est optimal, renchérit Danaé Blais. Il y a aussi la foule qui est incroyable! J’adore patiner à Montréal

C’est l’occasion de patiner devant parents et amis, ce qui ajoute une motivation supplémentaire.

On a le soutien de la foule, on a hâte de voir le monde, ça donne un petit boost d’adrénaline quand on est à la maison , ajoute Dubois.

Une poussée d’adrénaline, mais qui ne doit pas nuire aux performances.

C’est ça le défi. C’est un couteau à double tranchant, dit Jordan Pierre-Gilles. C’est de prendre l’énergie, de l’accueillir et d’essayer d’en bénéficier le plus possible. Il faut faire attention aussi de ne pas aller trop high et de risquer de faire de mauvaises choses. Avec l’expérience, on apprend à contrôler ça et on apprend à mieux gérer les excès d’énergie. C’est positif.

Se mesurer aux meilleurs

Les patineurs canadiens ont vécu leur première compétition de la saison il y a deux semaines, sur leur glace, lors des championnats canadiens. Une compétition qui leur donne confiance en vue de la Coupe du monde qui sera toutefois d’un autre niveau.

Ouvrir en mode plein écran William Dandjinou Photo : Radio-Canada / Martin Cloutier

[Le titre canadien] me donne confiance, mais moi, je veux me prouver sur les Coupes du monde, explique William Dandjinou, couronné champion canadien le 1er octobre dernier. C’est important pour moi de me mesurer aux meilleurs au monde pour voir sur quoi je dois travailler pour la suite.

Publicité

Le patineur de 22 ans est toujours à la recherche de son premier podium sur le circuit de la Coupe du monde. Il est d’ailleurs le seul des six patineurs masculins présents ce week-end à ne pas avoir de médaille individuelle, une situation qui ne le préoccupe aucunement.

Ça va arriver quand ça va arriver, et ça peut arriver en fin de semaine, honnêtement il y a de bonnes chances, répond Dandjinou. Je ne me dis pas j’ai hâte d’être là parce que je suis déjà là dans ma tête. C’est une question de temps.

Certains vétérans parlent de podium sans complexe, comme Steven Dubois qui aimerait avoir une récolte de 50 % de médailles, c’est-à-dire une médaille à toutes les deux compétitions.

Ou encore Courtney Sarault qui aimerait monter sur le podium et tout ce bling , mais le message qui revient le plus est celui de la constance.

J’étais très satisfaite la saison dernière, ajoute Sarault qui a terminé du classement cumulatif de la Coupe du monde. J’avais toutefois eu un moins bon début de saison. J’aimerais être plus constante dès le début de la première compétition.

C’est un piège d’être trop concentré sur le résultat, reconnaît Jordan Pierre-Gilles, qui a récolté sa première médaille de Coupe du monde la saison dernière. J’aimerais rester constant, ce qui a été difficile dans la dernière année avec les blessures, mais j’ai quand même eu de beaux moments. Cette saison, je vais essayer d’atteindre une constance, et si je réussis, les médailles vont arriver.

Est-ce que ce sera ce week-end, à la maison, devant parents et amis? Ils l’espèrent tous puisqu’une médaille à la maison permet de célébrer avec ses proches après la compétition, au lieu de vivre ça seul dans sa chambre d’hôtel , illustre Pascal Dion, médaillé d’or au 1000 m l’année dernière à Montréal.