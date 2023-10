Le Canada s'est qualifié pour les éliminatoires du Championnat du monde de curling mixte, qui se déroule présentement à Aberdeen, en Écosse, grâce à des victoires contre la Pologne et la Nouvelle-Zélande, mardi.

Lors de son premier affrontement de la journée, le Canada a marqué deux points lors des troisième et cinquième bouts pour se diriger vers une victoire de 6-3 en sept bouts aux dépens de la Pologne.

Le Canada n'a également eu besoin que de sept bouts pour vaincre la Nouvelle-Zélande 6-3, se propulsant rapidement en avance après avoir inscrit quatre points au deuxième bout.

Le capitaine Félix Asselin et son équipe ont porté à 6-0 leur fiche et ils mènent le groupe B alors qu'il ne reste que deux matchs à disputer.

Publicité

Tout le monde se sent vraiment bien a déclaré la vice-capitaine Laurie St-Georges. Nous voulons poursuivre sur cette lancée et nous sommes affamés d’autres victoires.

Ces triomphes ont assuré l'équipe canadienne d'au moins une place dans le top 3 au sein du groupe B. Les représentants de l'unifolié peuvent s'assurer du sommet du groupe en l'emportant contre la Slovénie, mercredi.

Nous y allons un match à la fois, mais nous sommes convaincus de pouvoir terminer à la tête de notre groupe, a ajouté St-Georges. Le but était de nous qualifier, nous sommes de plus à plus à l’aise sur la glace et nous travaillons de plus en plus en équipe. On se sent bien.

Le gagnant de chacun des quatre groupes passe directement en quarts de finale. Les équipes classées au deuxième et au troisième rang croiseront le fer lors d'un match de qualification afin de compléter le portrait des quarts de finale.