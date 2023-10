La vie sans Kirby face à Fleury

Le choc de la blessure de Kirby Dach et de son absence maintenant passé, on se retroussait les manches dans le vestiaire du Canadien mardi matin, prêt à composer avec l’effet domino du départ du grand numéro 77.

Enfin, départ, il faut le dire vite; Dach est venu faire son tour à l’entraînement matinal pour saluer ses coéquipiers et, courtois, pour leur ouvrir la porte du banc des joueurs. Le Saskatchewanais avait même presque l’air à l’aise si ce n’est que sa jambe droite est restée à l’abri des regards indiscrets.

Tout le monde devra en donner davantage , a laissé tomber Jake Evans dans un grand classique du hockey moderne.

Le Canadien n’a pas fourni davantage de détails sur la blessure du centre de 22 ans, mais Martin St-Louis a insisté sur le fait qu’il est important de trouver des façons de lui remonter moral .

C’est pour ça que c’est important de l’avoir dans l’entourage du groupe. C’est difficile pour un jeune joueur de traverser ce qui l’attend. On va l’aider.

Michael Pezzetta fera donc sa grande rentrée cette saison face au Wild en soirée. Il devrait s’insérer à la gauche du quatrième trio piloté par Jake Evans et complété par Jesse Ylönen bien que l’entraîneur était d’humeur cachottière et n’a rien voulu confirmer.

Lundi, Rafaël Harvey-Pinard a confié à Sportsnet qu’il jouerait en compagnie de Nick Suzuki et de Cole Caufield au sein du premier trio au détriment de Josh Anderson.

Cette rétrogradation d’Anderson n’est que partielle puisque le buteur de Burlington prendra la place de Dach parmi le quintette principal en avantage numérique.

Bref, beaucoup de mouvement de personnel à prévoir forçant St-Louis à jongler un petit peu , ce qui semblait l’agacer un brin.

Un bon départ

Contre le Minnesota, le Tricolore espère poursuivre sur sa lancée du début de saison. L’équipe a obtenu trois points sur quatre et St-Louis a dit apprécier l’effort de sa troupe de façon générale.

J’ai aimé nos départs dans les deux matchs. On a eu l’avance en troisième période dans les deux matchs. Il faut faire attention à notre gestion du risque en troisième, mais on était en bonne position et on veut que les gars deviennent à l’aise dans ces situations. J’ai aimé notre patience et le fait qu’on ne s’est pas mis nous-mêmes dans le pétrin , a décliné le pilote du Canadien.

Le CH se mesurera à l’auguste Marc-André Fleury qui pourrait bien disputer son dernier match dans sa province natale. Le Québécois racontait, lundi, avoir l’impression de ne pas bien jouer au Centre Bell quoiqu’en dise sa fiche en carrière de 11-6-3 et de ,910 contre l’équipe de son enfance. Une perception possiblement tronquée par ses deux défaites en séries éliminatoires, qui sait.

Ouvrir en mode plein écran Christian Dvorak (no 28) devant le gardien Marc-André Fleury (no 29). Photo : usa today sports / Matt Blewett

Fleury sera en quête d’une 545e victoire ce qui le rapprocherait à six de Patrick Roy au deuxième rang de l’histoire. Une longévité qui force l’admiration, particulièrement de ses congénères comme Jake Allen.

C’est un excellent athlète encore aussi performant que n’importe qui. La plupart des gardiens maintenant sont des robots. Ils sont techniques, ils sont tactiques, ils réfléchissent au jeu, tandis que lui se fie beaucoup plus à son instinct et il compétitionne. J’ai le plus grand respect pour ça , a lancé Allen.

Historiquement, la position de gardien de but était faite pour jouer comme il le fait. Tu apportes des éléments techniques, mais tu dois t’en remettre à tes qualités athlétiques. Il est agréable à regarder. Les gens, généralement, ne viennent pas voir jouer les gardiens de but, ils viennent pour les marqueurs. Mais il est aussi excitant à regarder que n’importe quelle vedette , a renchéri le gardien du Canadien.

Allen se contentera de l’observer du banc des joueurs puisque Samuel Montembeault obtiendra un deuxième départ d’affilée.

Le Wild, pour sa part, menotté par le plafond salarial, ne peut que placer 19 joueurs dans sa formation au lieu des 20 habituels. Malgré les blessures à Jared Spurgeon et Matt Boldy, les hommes du Minnesota n’ont pas l’espace suffisant sous le plafond pour rappeler un joueur de la Ligue américaine.

Déjà, au début de l’année, ils avaient conservé seulement 22 joueurs dans l’entourage de l’équipe plutôt que les 23 autorisés. Une réalité vécue par d’autres équipes de la LNH cette saison.