Les conflits en Israël et en Ukraine réduisent les options des joueuses de la WNBA

Au cours des dernières années, la Première Ligue israélienne de basketball féminin (IFBPL) s'est établie comme étant l'une des destinations de choix des meilleures basketteuses de la planète pour augmenter leurs revenus pendant l'entre-saison de la WNBA. Le plus récent chapitre de la guerre entre Israël et le Hamas élimine toutefois cette option jusqu'à nouvel ordre.

Les 10 équipes de l'IFBPL ont officiellement suspendu leurs activités la semaine dernière, réduisant considérablement le nombre de contrats disponibles outre-mer pour les basketteuses nord-américaines.

L'offre était déjà plus maigre depuis le début de l'année 2022 avec le boycottage de la Première Ligue russe de basketball féminin (RWBPL). Le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine combiné à la saga de l'emprisonnement de la joueuse Brittney Griner ont refroidi les ardeurs des Américaines pour de bon.

Les joueuses d'expérience établies depuis plusieurs années ne devraient pas avoir de difficultés à décrocher un autre contrat en Australie, en Turquie ou en Italie, mais pour les plus jeunes en début de carrière, ce sera plus compliqué.

Par ailleurs, la ligue chinoise est à nouveau une voie possible. Ses portes ont été fermées aux joueuses de l'étranger pendant plus de quatre ans en raison de la pandémie de COVID-19.

L'ailière des Aces de Las Vegas Alysha Clark a passé les cinq derniers hivers en Israël, mais elle ne pense pas y retourner même en cas d'un éventuel cessez-le-feu.

Honnêtement, c'est devenu comme une deuxième maison pour moi, mais je ne me sentirais pas à l'aise. Je préfère rester auprès de ma famille , a-t-elle confié.

Ouvrir en mode plein écran L'ailière des Aces de Las Vegas Alysha Clark dispute la série finale de la WNBA contre le Liberty de New York. Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Leigha Brown, une recrue du Sun du Connecticut, devait y jouer pour la première fois cet automne. Elle est soulagée de ne pas y avoir été lorsque les hostilités ont été déclenchées.

J'étais à l'hôtel de l'aéroport lorsque mon entraîneur m'a appelé pour me dire que la ligue suspendait ses activités, a expliqué l'athlète de 23 ans. Toute ma famille était très reconnaissante et ç'a mis les choses en perspective. J'adore le basketball, mais il y a des choses plus importantes dans la vie.

Un choix guidé par des règles strictes

Alors que les plus grandes vedettes de la WNBA comme Griner, Jonquel Jones et Breanna Stewart touchent des salaires d'environ 300 000 $ CA, la plupart des basketteuses doivent signer un deuxième contrat pour obtenir un revenu adéquat.

Les joueuses ont toujours pris en considération plusieurs facteurs avant de choisir leur second domicile, notamment leur sécurité dans le pays, leur salaire, leur vie familiale et la qualité de vie offerte. Elles devront désormais prendre en compte la nouvelle règle de priorisation de la WNBA.

À partir de 2024, les joueuses avec plus de deux ans d'expérience devront se rapporter à leur équipe dès le 1er mai à moins que le début du camp d'entraînement soit prévu à une date ultérieure, sans quoi elles seront suspendues pour toute la saison.

Avec les Jeux de Paris à l'horaire l'été prochain, il est fort probable que le calendrier de 40 matchs de la ligue débute en avril afin de tenir compte de la pause olympique d'un mois.

Une convocation en équipe nationale est l'une des rares exceptions à cette nouvelle réglementation qui forcera inévitablement certaines basketteuses à rater les séries d'après-saison de leur deuxième équipe.

