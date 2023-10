Leylah Annie Fernandez poursuit sur sa lancée, en Chine cette fois

La Canadienne Leylah Annie Fernandez a remporté mardi un sixième match d'affilée lorsqu'elle a battu la Chinoise Guo Hanyu au premier tour du tournoi WTA 250 de Nanchang, en Chine.

Face à une adversaire (435e au monde) qui avait reçu un laissez-passer des organisateurs, la Québécoise l'a emporté en deux manches de 6-1 et 6-3 en 1 h 31 min.

Fernandez. qui est remontée au 43e rang mondial, une progression de 17 places grâce à sa victoire à Hong Kong dimanche, a savouré son triomphe à sa cinquième balle de match.

D'ailleurs, elle a peiné davantage dans la dernière manche que la première en perdant son service à deux reprises, dont lorsqu'elle servait avec la victoire au bout de sa raquette à 5-2.

Elle affrontera au prochain tour la Chinoise You Xiaodi, 233e au classement mondial.

Publicité

Par ailleurs, les deux premières têtes de série ont été éliminées d'entrée de jeu. La Brésilienne et favorite Beatriz Haddad Maia a cédé devant la Japonaire Nao Hibino, victorieuse 7-6 (7/2) et 6-3, tandis que la Polonaise Magda Linette (no 2) a baissé pavillon 7-5, 3-6 et 7-6 (7/3) contre la Russe Valeria Savinykh.

Autres résultats du jour :