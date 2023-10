Un pas pour le géant Gabriel Diallo

Dimanche, c’est avec une pizza et un coca que le joueur de tennis a modestement célébré le titre le plus important de sa jeune carrière à Bratislava, en Slovaquie

Je suis très content d’avoir pu gagner ce titre, parce que ma dernière victoire en Challenger remontait à Granby en 2022, a dit le joueur en entrevue à Radio-Canada Sports. C’était un objectif qu’on s’était fixé en début d’année. On était tous très contents d’avoir pu le faire dans un tournoi au calibre aussi relevé.

D’un café parisien, la ville où il s'entraîne cette semaine avant de repartir à la quête de précieux points au classement à Brest, le Montréalais semble détendu et heureux.

Entre ses entraînements, il côtoie d’autres joueurs français, prend des cafés et des marches avec son entraîneur Martin Laurendeau et lit le roman 1984 de Georges Orwell, question, dit-il, de limiter son temps d’écran.

Le géant de 6 pi 8 po (1,96 m) a été couronné au tournoi Challenger 125 de Bratislava, en Slovaquie au terme d’une semaine dont il retire une grande fierté.

Il a notamment vaincu l’Autrichien Dominic Thiem, ancien 3e mondial, au deuxième tour, un favori local et le finaliste d’un tournoi tenu la semaine précédente.

Quelques jours avant le tournoi, je devais encore passer par les qualifications, mais le retrait de deux joueurs m’a ouvert les portes du tableau principal. Ça montre à quel point le tournoi était relevé, illustre Diallo. Je suis fier d’avoir fait preuve d’une grande résilience mentale. J’ai su surmonter toutes les épreuves et maintenir un niveau de jeu qui a été l’un des meilleurs de ma carrière.

S’il admet qu’il avait des papillons dans le ventre avant d’affronter Dominic Thiem, un joueur qu’il admirait dans sa jeunesse, le grand droitier s’est présenté sur le terrain sans complexe, comme en fait foi le pointage de 6-1 à son avantage en première manche.

J’avais vraiment très hâte de l’affronter, parce que c’est un très bon joueur et qu’en plus, on était près de la frontière autrichienne et beaucoup d’amateurs sont venus le soutenir. Je suis content d’avoir pu aller chercher la victoire, parce que ça n’a pas été facile du tout.

Avant son titre à Bratislava, Gabriel Diallo n’avait pas été en mesure de capitaliser sur sa semaine extraordinaire de Coupe Davis, à la mi-septembre, au cours de laquelle le Canada s’est qualifié pour les quarts de finale.

Depuis sa remarquable victoire à Bologne contre l’Italien Lorenzo Musetti, 18e mondial, contre le Suédois Elias Ymer, 175e, et sa défaite serrée contre le Chilien Nicolas Jarry, 22e, le Montréalais n’avait pas réussi à gagner un match.

Gabriel Diallo victorieux en simple contre la Suède

Défait au premier tour des tournois d’Orléans et de celui de la joliment nommée commune de Mouilleron-le-Captif, Diallo estime toutefois qu’il a offert un très bon niveau de jeu. Dans les deux cas, il a été vaincu 6-4 dans la troisième manche. La concurrence est rude, incessante et sans doute sous-estimée du grand public dans les tournois Challengers.

J’ai perdu deux matchs extrêmement compétitifs qui auraient pu basculer de mon côté, analyse Diallo. Je ne me suis pas découragé et mon titre à Bratislava est un peu la continuation de ce que j’avais montré en Coupe Davis. Les joueurs du circuit Challenger ont tous le calibre pour réussir le même genre de résultats qu’Alexis Galarneau et moi avons obtenus avec le Canada.

Je trouve que j’ai bien géré les dernières semaines. Je suis bien entouré par Martin Laurendeau qui a une grande expérience comme joueur et entraîneur en Coupe Davis. Il m’avait prévenu que la Coupe Davis était une semaine émotive et énergivore. On a donc pris la décision de ne pas entrer en tournoi dès la semaine suivante et de s’entraîner, le temps que les émotions retombent.

Diallo est aujourd’hui 130e mondial, son meilleur classement à vie, et s’approche, lentement mais sûrement, d’une place dans le tableau principal au premier tournoi du grand chelem de la prochaine saison en Australie.

Avec 455 points ATP, il n’est qu’à environ 150 points du centième rang mondial. Il a prévu encore quatre tournois cette année avant les finales de la Coupe Davis, dont des arrêts à Calgary et à Drummondville. Il n’a qu’une trentaine de points à défendre par rapport à l’an passé.

Tout a été nouveau pour moi cette année, explique Diallo. Si on m’avait dit en début de saison que j’aurais ce classement aujourd’hui, je l’aurais pris bien sûr. C’est une très bonne chose. Entrer dans le tableau principal à Melbourne, en janvier, ce serait un bonus.

L’école de la vie en attendant le retour à l’école

Gabriel Diallo estime que son jeu a beaucoup évolué depuis l’été dernier. Son titre et ses victoires en Coupe Davis peuvent en témoigner.

En décembre dernier, Diallo a annoncé qu’il quittait les bancs d’école de l’Université du Kentucky pour faire le saut au tennis professionnel. Depuis, le jeune homme de 22 ans a beaucoup appris à l’école de la vie, avec son entraîneur et mentor, Martin Laurendeau qui l’accompagne sur la route.

C’est la première fois que le Montréalais passe autant de temps dans sa valise. Même dans les rangs juniors, il faisait très peu de tournois à l’international.

Gabriel Diallo au tournoi de Los Cabos, au Mexique.

On passe beaucoup de temps ensemble, raconte Diallo. J’apprends beaucoup sur la manière de voyager en général. Il a beaucoup voyagé, souvent dans les mêmes villes qu’on visite, donc il me sert un peu de guide.

On partage beaucoup d’intérêts en commun, donc j’adore passer du temps avec lui. Je ne sais pas s’il aime ça autant que moi, il faudrait lui demander, lance le joueur, sourire en coin. On aime bien aller boire un café après l’entraînement et on va souper tous les soirs. Je passe du bon temps quand on est ensemble.

Le temps libre pourrait toutefois se faire plus rare dès janvier, puisque Diallo planifie de suivre des cours à distance pour poursuivre son baccalauréat en finance.

Et même si sa vie l’éloigne pour le moment de sa famille et de sa ville natale, Diallo ne s’éloigne pas de ses racines ni de ses amis.

Il était bien au courant que les Carabins de l’Université de Montréal avaient rossé le Rouge et Or samedi au football. L’un des receveurs des bleus, Brandon Gourgon, est l’un de ses bons amis. Diallo est d’ailleurs allé le voir jouer lors de son dernier passage dans la métropole à la fin août.

J’aime ça aller le soutenir quand je suis à Montréal, parce que lui vient toujours me voir quand je joue au Canada. J’essaie d’aller l’encourager.

Gourgon lui rendra sans doute la pareille à Drummondville à la mi-novembre.