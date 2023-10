Parfum d’adieu pour Marc-André Fleury, « le meilleur coéquipier »

Il y a, bien sûr, ses exploits sur la glace, son sourire maintenant légendaire et ses statistiques incomparables qui l’assurent d’une place au Temple de la renommée, mais la meilleure façon de comprendre l’influence de Marc-André Fleury dans un vestiaire est d’en parler avec ses coéquipiers.

Il fallait voir la fierté illuminer le regard de son compatriote, le Bromontois Frédérick Gaudreau, lorsqu’il a été question du célèbre gardien après l’entraînement du Wild, lundi après-midi.

Le côtoyer te rend une meilleure personne , a-t-il laissé tomber d’emblée. Rien de moins.

Gaudreau poursuit en prenant une grosse voix pour imiter tant bien que mal l’un des hommes forts de la Ligue nationale.

C’est [Nicolas] Deslauriers qui m’avait dit : "Tu vas voir mon Big, c’est le meilleur coéquipier que tu peux avoir". J’avais entendu sa légende de plein d’autres personnes. Ce fut confirmé et encore mieux. Je me sens très choyé de pouvoir le compter comme un ami. C’est une personne en or , a ajouté l’attaquant de 30 ans.

Tous ceux qui ont déjà parlé avec lui savent quel professionnel et quelle personne extraordinaire il est. C’est un gardien du Temple de la renommée qui arrête la rondelle, mais ce qui le différencie des autres, c’est sa personnalité. Il est incroyable avec notre groupe.

Souriant, enthousiaste, jovial : vrai qu’ils sont peu nombreux à avoir la même tête de gamin à la veille de participer à leur 986e match qu’à leur tout premier.

C’est pourtant le cas du numéro 29. Badin, espiègle, le jeune homme de bientôt 39 ans, s’amusait ferme sur la glace du Centre Bell, que ce soit avec les patineurs ou avec son partenaire, l’autre portier, Filip Gustavsson.

Ce dernier est d’ailleurs convaincu que Fleury, joueur de tours notoire, a enduit sa serviette de bain de crème à raser l’an dernier alors qu’il sortait de la douche. L’information n’a jamais été confirmée.

À l’instar des autres, Gustavsson n’a que de bons mots pour son ami et rival à la fois.

C’est incroyable de travailler avec lui. Le jour où j’ai été échangé, il m’a appelé directement pour me dire de l’appeler si j’avais besoin d’aide, qu’il ferait de son mieux. Il a toujours été gentil et drôle avec moi. On est un bon duo. Il m’a aidé avec des trucs à l’extérieur de la glace aussi : comment se comporter, comme se gérer dans cette ligue. Il est ici depuis que j’ai cinq ans, il sait quoi faire , a expliqué le Suédois de 25 ans.

Si les commentaires de ses comparses avaient des allures de discours de mariage c’est parce que le match de mardi soir au Centre Bell risque fort d’être le dernier de la carrière de Fleury à Montréal.

Le Sorelois s’était perdu en circonlocutions autour de la chose honnie de la retraite l’été dernier; il a été un brin plus limpide lundi, sans rien vouloir confirmer, comme on pouvait s’y attendre.

Ouvrir en mode plein écran Marc-André Fleury Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Oui, j’y pense. Je l’ai déjà dit avant, je ne suis pas encore certain de ce que je veux faire. Mais je reste conscient que c’est peut-être ma dernière partie. C’est important pour moi de jouer ce match devant ma famille et mes amis. Je voudrai en profiter le plus possible , a lancé le principal intéressé.

Ils seront d'ailleurs une trentaine à l'encourager dans les estrades du Centre Bell. À moins qu'il ne soit plutôt 40? Le gardien avait perdu le compte.

Un nouveau rôle

Fleury amorce une 20e saison dans la LNH, seuls trois autres gardiens ont joué davantage – les trois autres mousquetaires québécois, soit Martin Brodeur, Patrick Roy et Roberto Luongo – et pourtant, il apprend encore.

Il effectuera mardi son premier départ de la saison au troisième match du Wild, deux semaines après sa dernière rencontre préparatoire. Sans dire que Fleury est désormais l’auxiliaire de Gustavsson, le Suédois semble maintenant avoir le nez en avant de quelques centimètres dans la course que les deux se livrent.

Il avait d’ailleurs été l’homme de confiance de Dean Evason au premier tour des séries éliminatoires au printemps dernier.

Nous avons dit à nos gardiens que ce sont eux qui vont dicter qui jouera , a lâché l’entraîneur du Wild.

Avec un petit bénéfice du doute pour le plus jeune, dirait-on. C’est le cycle de la vie, disait le Roi lion ou l’un de ses amis, et Fleury a comparé sa situation actuelle avec celle vécue à Pittsburgh lors de l’émergence d’un jeune Matt Murray.

Je goalais moins à l’époque. Je trouvais ça difficile au début. Quand tu joues plus souvent, tu trouves ton beat et le jeu ralentit. Quand tu ne joues pas tout le temps, tu trouves que ça vient plus vite. Ça prend une adaptation, mais tu finis par trouver des trucs , a expliqué le lauréat du trophée Vézina en 2021.

D’une légende à l’autre

Avec 544 victoires dans la LNH, Fleury n’est qu’à sept longueurs du 2e rang de l’histoire détenu par M. Patrick Roy.

À moins d’une catastrophe cette année, il devrait avoir le temps de le dépasser avant de tirer sa révérence, si telle est sa décision.

Je ne veux pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Mais si ça arrive, il s’agirait d’un honneur. Pour moi, Patrick était une idole. Il était tout un gagnant. Sa fiche en séries le démontre. Il était un combatif. Mais je trouve ça bizarre d’être dans la même phrase que lui , a fait valoir Fleury.

Il faudra bien qu’il s’y habitue parce qu’ils ont maintenant plus de points en commun que de différences, d’un point de vue strictement sportif s’entend.