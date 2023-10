Augmenter le nombre d’entraîneuses au hockey féminin

Les récentes nominations dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) en sont un exemple éloquent : il n’y a pas abondance d’entraîneuses au pays.

Rappelons que sur les six nouvelles équipes de la Ligue professionnelle de hockey féminin, seulement la moitié ont mandaté des femmes pour s'installer derrière le banc.

Pour la troisième année, Hockey Canada propose le programme Entraîneuses en herbe (Creating Coaches, en anglais), qui a pour objectif d’accroître le nombre de femmes qui prennent les rênes d’une équipe.

Le projet est né d'un besoin à partir du constat qu’il n'y a pas assez d’entraîneuses, explique la vice-présidente du hockey féminin à Hockey Canada, Marin Hickox.

Moins de femmes devenaient entraîneuses parce qu'elles n'avaient pas été entraînées par des femmes

Dans notre partenariat avec le hockey universitaire, poursuit-elle, nous avons voulu mettre au point un programme pour donner des outils aux femmes qui voudraient essayer d'être entraîneuses.

Dans les huit étudiantes-athlètes qui composent la cohorte cette année se trouve l'attaquante étoile des Stingers de Concordia, Emmy Fecteau.

J’ai toujours su que je voulais coacher un jour, dit-elle. J'ai étudié en enseignement, alors c’est relié un peu au coaching, ça se ressemble. Je m'étais dit que ce serait sûrement après ma carrière au hockey, mais vu que j’ai l'opportunité en ce moment de le faire, je l’ai pris parce que je trouve ça vraiment plaisant. C’est plaisant d’apprendre des valeurs aux jeunes, de leur montrer que le travail apporte du succès. Je suis contente de faire ça en ce moment, ça me prépare pour le futur.

Le programme s'adresse aux joueuses qui sont au niveau universitaire canadien. Une joueuse par équipe peut soumettre sa candidature, et si son dossier est retenu, elle doit trouver une équipe de jeunes filles, des catégories M13, M15 ou M18, avec laquelle elle travaillera. Ce faisant, l’entraîneur de cette équipe deviendra l'un de ses mentors, tout comme l’entraîneur pour qui elle joue.

L’objectif premier, c’est d’avoir des modèles féminins dans ces positions-là pour que les joueuses actuelles comprennent que c’est une possibilité , explique Alexandra Boulanger, qui était de la première cohorte du programme il y a trois ans, et qui est aujourd’hui entraîneuse adjointe avec les Gaiters de l’Université Bishop's.

Emmy Fecteau a amorcé le programme à la fin du mois de septembre. Son entraîneuse à Concordia est Caroline Ouellette et elle est l'assistante de Jamie Roche avec l’équipe féminine M13 AAA du Lac Saint-Louis.

La première fois que je suis allée à un match hors-concours de mon équipe, le coach m’a dit, moi je vais aller prendre des notes dans les estrades, toi tu vas coacher en chef. Je ne connaissais pas le nom des toutes les filles, et ça allait vite quand même, mais ç'a été le fun , raconte-t-elle.

Chaque mois, les participantes au programme ont une rencontre en vidéoconférence avec l’équipe d’Entraîneuse en herbe, et des intervenants invités. Chaque rencontre est construite autour d’un sujet spécifique, comme la psychologie sportive, l'entraînement physique, les gardiennes de but, la défensive de zone, etc. Et les suggestions de sujets sont également prises en considération.

La première rencontre m’a marqué parce que tu te fais lancer dans le monde de l’entraînement. Déjà on avait accès à l’aspiration ultime qui est de coacher l’équipe nationale et d’aller aux Olympiques, parce que dès la première rencontre, on a eu accès à Troy Ryan, qui a pris le temps de répondre à nos questions. C'était super agréable de voir qu’on avait accès à ces personnes-là. Après, ils nous ont donné leurs coordonnées si on avait des questions , relate Alexandra Boulanger.

Avec Rachel Flanagan (entraîneuse-chef à l’Université Guelph depuis 17 saisons), on avait parlé de comment construire une culture et une chimie d’équipe, et ç'avait été super intéressant , poursuit-elle.

Le programme prend également en charge les formations obligatoires pour pouvoir devenir entraîneuse qui sont dispensées par la fédération provinciale, et il est bonifié d’une bourse de 5000 $ par années.

De la théorie à la pratique

Alexandra Boulanger n’a pas perdu de temps. Aussitôt sa carrière de joueuse universitaire avec les Stingers terminée, elle s’est retrouvée derrière le banc des Gaiters, une équipe qu’elle affrontait la saison précédente. Le tout s'est passé tellement vite que ç'aurait bien pu être un enjeu. Mais après avoir consulté la dernière à l’avoir dirigée, Caroline Ouellette, et celle dont elle deviendrait l'entraîneuse adjointe, Valérie Bois, elle a décidé de ne pas perdre une seconde.

Ce qui ressort dans les commentaires, c’est qu’elles sont contentes d’avoir quelqu’un qui a vécu ce qu’elles vivent présentement, qui comprend leur réalité, et qu’elles peuvent venir me voir pour différentes choses , résume-t-elle.

Pour ce qui est de Fecteau, même si sa carrière de joueuse universitaire achève, elle n'entend pas accrocher ses patins de sitôt, maintenant qu’il y a une alternative avec la mise sur pied de la LPHF.

C’est sûr que j’aimerais jouer pro. Il va sûrement y avoir un autre repêchage pour l’année prochaine et j’aimerais ça être repêchée.

L'autre jour, je me disais, coudonc, si je joue pro, je ne sais pas quand je pourrai être professeur! Alors si je ne suis pas prof avant plusieurs années, peut-être que je ne serai pas prof, et que je vais être coach.

Parce que cette nouvelle ligue professionnelle offre maintenant des débouchés pour ces deux objectifs. En l’engouement se ressent chez Hockey Canada.

La réponse a été incroyable! On aimerait doubler le nombre de participantes, et offrir le programme à l'extérieur du cadre universitaire. On a dû refuser certaines candidatures.

Le défi ne réside pas dans le nombre de candidates intéressées, mais davantage de trouver des équipes et des mentors avec lesquelles on peut les jumeler , s’enthousiasme Hickox.

Et puisque l’arbre commence déjà à donner des fruits, Alexandra Boulanger redonne déjà au programme.