Le dictionnaire Larousse propose deux définitions de l’adjectif « significatif » que le Canadien a utilisé, lundi, pour décrire la blessure que s’est infligée Kirby Dach durant le match de samedi face aux Blackhawks de Chicago.

La première définition est « qui exprime quelque chose nettement, sans ambiguïté », ce qui est un peu ironique dans la mesure où il manque encore de netteté et il flotte une certaine ambiguïté par rapport à la durée de l’absence de Dach. Sa jambe droite semble avoir encaissé le choc sur la solide mise en échec de Jarred Tinordi qui l'a projeté sur le banc des visiteurs, mais on ignore encore pour combien de semaines – sinon de mois – le Canadien sera privé du centre de 22 ans.

La seconde acception décrit le mot significatif comme étant « lourd de sens, à quoi on attribue facilement telle interprétation ». Sur ce plan, il n’y a aucun doute que la blessure de Dach est lourde de sens. On voyait son jeu s’élever comme une tempête de sable depuis le milieu de la saison dernière, et la rentrée cet automne suggérait qu’il poursuivrait dans cet élan.

À chacun des matchs que je l’ai vu jouer, que ce soit en matchs préparatoires ou maintenant, tu quittes l’aréna en te disant, ‘wow, Dacher a été bon ce soir’, a raconté l’entraîneur-chef Martin St-Louis. C’est un bon sentiment à avoir pour un entraîneur. Je sais que c’est un petit échantillon cette saison, mais je vois des signes de maturité dans la constance qu’il nous donne chaque soir.

En tant qu’équipe, le Canadien est mieux équipé que l’an dernier pour faire face à la perte de Dach, même si le talent et le potentiel de celui-ci suggèrent que personne ne parviendra tout à fait à le remplacer.

En plus de Nick Suzuki, Sean Monahan est en santé et le nouveau venu Alex Newhook, qui avait amorcé la saison à l’aile, prendra le relais à la place de Dach. Le Canadien pourra compter sur le retour de Christian Dvorak dans une quinzaine et il y a toujours Jake Evans dans un rôle de soutien. La ligne de centre n'est pas si mal en point.

Ce n’est pas dans l’effectif au quotidien que la perte de Dach fera plus mal, mais dans l’optique où cette saison devait permettre à Dach de se développer et de faire passer son jeu à un autre niveau. Lors d’une rencontre avec Radio-Canada, à la veille du début de la saison, le directeur général Kent Hughes avait indiqué que la progression individuelle des joueurs cette saison serait au centre des préoccupations de l’équipe.

L’ancien boxeur Mike Tyson avait bien raison le jour où il a dit que tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’ils reçoivent un coup de poing dans la bouche. C’est un peu ce qui vient de se produire avec Dach. Le Canadien avait des attentes et des ambitions à son égard, mais tout cela vient d’être interrompu d’un coup sec.

S’il devait rater plusieurs mois d’activité, ce serait du temps précieux que perdrait l’organisation à le voir mûrir et prendre de nouvelles responsabilités.

L’une des grandes questions entourant le Canadien à l’ouverture du camp était de savoir comment réagiraient Cole Caufield, Juraj Slafkovsky et Kaiden Guhle, entre autres, après avoir manqué une demi-saison l’année dernière. Jusqu’à maintenant, ces trois jeunes joueurs-clés ne semblent pas affectés dans leur progression, mais chaque absence à long terme charrie son lot d’incertitude par rapport à la façon dont le joueur retrouvera son niveau de jeu par la suite.

Ouvrir en mode plein écran La présence d'Alex Newhook pour combler la perte de Dach donne au Canadien des munitions qu'il n'avait pas avant. Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

Bon, ça recommence

La saison n’est vieille que de deux matchs, et voilà qu’un premier joueur tombe au combat. Le Canadien a peut-être effectué des changements au niveau de son personnel médical et thérapeutique, mais il entame le calendrier avec la même malchance que lors des deux dernières saisons.

Je n’essaie même pas d’y penser, parce que je n’ai pas la mentalité de me dire "here we go again, ça recommence". Je n’ai pas ça , a toutefois fait valoir St-Louis, qui n’envisage pas la possibilité que la perte de Dach soit le présage d'une nouvelle vague de blessures cette année encore.

Je n’irai pas dans ces détails-là parce que c’est de l’énergie négative et je ne laisse pas ça entrer.

L’entraîneur-chef, qui va néanmoins s'assurer auprès de ses joueurs qu'ils ne cèdent pas à cette tentation, va s’ennuyer des atouts physiques de Dach qui lui permettent de reprendre tellement de rondelles, de même que de ses qualités de transporteur et de son intelligence du jeu.

Appelé en renfort à sa position naturelle, Newhook voit bien sûr cette situation comme l'occasion de s’implanter au centre avec sa nouvelle équipe. Son coffre à outils n’est pas tout à fait le même que celui de Dach

– il a moins de gabarit et plus de vitesse – mais là où les deux se rejoignent, c’est qu’ils sont tous les deux de très bons transporteurs d’une ligne bleue à l’autre.