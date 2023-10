Le 15 novembre prochain, l’équipe montréalaise de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF) entamera le premier camp d’entraînement de son histoire.

Pour l’occasion, 32 joueuses seront présentes dont 19 attaquantes, 8 défenseuses et 5 gardiennes de but, tel que dévoilé dans un communiqué publié lundi par la LPHF.

On y retrouvera l'attaquante québécoise Mélodie Daoust, médaillée d'or olympique en 2014 et en 2022, ainsi qu'au Championnat du monde de 2021. Daoust est l'une des 14 joueuses invitées au camp du club montréalais.

La liste inclut les trois joueuses autonomes embauchées par la directrice générale Danièle Sauvageau, soit les attaquantes Marie-Philip Poulin et Laura Stacey ainsi que la gardienne de but Ann-Renée Desbiens. Elle réunit aussi les 15 joueuses réclamées lors de la séance de répêchage du 18 septembre dernier.

En tout, 184 hockeyeuses prendront part aux camps d'entraînement des six équipes qui composent les cadres du circuit. Les autres formations sont basées à Ottawa, Toronto, Boston, Minnesota et New York.

Pour entamer les camps d'entraînement, les six équipes réuniront un minimum de 28 hockeyeuses et un maximum de 35. Le 11 décembre, elles devront compter sur un total de 23 joueuses qui auront signé des contrats types de la LPHF et deux autres qui auront paraphé des ententes dites de réserve.

Publicité

La saison devrait commencer au début du mois de janvier, mais plusieurs détails restent à ficeler.

La semaine dernière, Stan Kasten, président des Dodgers de Los Angeles et membre du comité consultatif de la LPHF, déclarait à CBC Sports qu’il ignorait si les six équipes allaient dévoiler leur logo avant la première mise au jeu en janvier.

Je ne sais pas pour les logos, a-t-il reconnu. Nous allons voir, nous pourrions surprendre tout le monde, ou nous pourrions ne surprendre personne. Nous ne sommes pas encore prêts à annoncer quoi que ce soit, mais quand nous le serons, nous le ferons.

Nous allons certainement avoir des noms d’équipes , a toutefois ajouté Kasten.

La ligue elle-même n’a toujours pas de logo ni de bureaux, la plupart des employés du secteur commercial font du télétravail, alors que ceux des opérations hockey vont probablement être basés à Toronto.

Avec les informations de La Presse canadienne