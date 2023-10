Le flag football aux JO, l’occasion de changer les mentalités

Le flag football fera ses premiers pas dans le monde olympique lors des Jeux de 2028. Cette version sans contact du football donnera beaucoup de crédibilité au sport, croit le président de Football Canada, Jim Mullin.

Nous sommes absolument ravis de cette reconnaissance, a réagi Jim Mullin. C'est le résultat d'un long travail de la Fédération internationale de football américain (IFAF) et de Football Canada. Nos jeunes athlètes peuvent maintenant rêver de participer aux Jeux olympiques.

Cette participation du flag football aux JO va aider le sport dans son ensemble.

Ça va intéresser aussi les adeptes du football traditionnel, croit Jim Mullin. Car on peut apprendre avec le flag football de nombreuses habiletés nécessaires au football avec contact. Ça donnera aux parents un choix pour leurs enfants quand ils arriveront à l'adolescence.

Le flag football est abordable et facile d'accès, rappelle-t-il. Ce n'est pas surprenant qu'il ait augmenté notre nombre de membres au Canada.

Jim Mullin, président de Football Canada

Même son de cloche du président de la Ligue canadienne de football.

Très heureux de voir le flag football être ajouté au programme olympique, a écrit Randy Ambrosie sur ses réseaux sociaux. Quelle meilleure façon d'aller chercher des amateurs de football à travers la planète. J'ai hâte de voir l'équipe canadienne à Los Angeles.

La NFL salue également l'arrivée du flag football aux Jeux olympiques.

Félicitations à l'IFAF d'avoir réussi cette percée pour le flag football et pour tous les adeptes du football. La NFL fera sa part pour que le flag football ait un bel avenir au sein de la famille olympique a réagi Roger Goodell, commissaire de la NFL.

C'est un honneur de pouvoir représenter son pays aux Jeux olympiques, ajoute le commissaire. Cette décision va inciter des millions de jeunes à essayer notre sport.

La version olympique du flag football mettra aux prises des équipes de cinq joueurs.

Selon Jim Mullin, qui est aussi le secrétaire général de la fédération internationale, la porte s'ouvre pour qu'un jour, le football avec contact devienne un sport olympique.

Tout comme le rugby à sept, l'occasion se présentera de proposer le football avec contact à six contre six, affirme-t-il. Plusieurs pays africains aiment notre sport, alors avec une version olympique, plus compacte, cela incitera de nombreux athlètes à tenter leur chance à ce niveau.

Les joueurs de l'équipe canadienne de flag football voudra participer au tournoi olympique des JO de 2028.

On estime à 20 millions le nombre d'adeptes du flag football à travers plus de 100 pays, dont le Canada. On dénombre 65 équipes nationales au niveau continental.

Beaucoup pensent que le flag football, ce n'est pas du vrai football, rappelle Jim Mullin. La quête de la médaille d'or olympique sera un vrai défi et devrait faire évoluer la perception qu'ont les gens, d'où qu'ils viennent, du flag football et de notre sport en général.

Cette reconnaissance olympique devrait attirer beaucoup de participants au prochain Championnat du monde de flag football qui aura lieu en août 2024 à Lahti en Finlande.

Le Canada fait bonne figure au niveau international.

Les Canadiennes ont remporté la médaille de bronze aux derniers Championnats IFAF des Amériques disputés du 5 au 7 juillet 2023 à Charlotte en Caroline du Nord, avec une victoire de 20 à 14 contre le Panama.

Les Canadiens ont pour leur part disputé la médaille de bronze face au Panama (défaite de 38 à 22).

Les deux équipes des États-Unis ont remporté l'or face aux équipes mexicaines.