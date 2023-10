Première directrice générale dans le baseball majeur, Kim Ng quitte les Marlins

Kim Ng quitte les Marlins de Miami après trois saisons au poste de directrice générale.

Bruce Sherman, président et propriétaire majoritaire de l'équipe, a annoncé la nouvelle lundi.

Âgée de 54 ans, Ng est devenue la femme la plus haut placée dans les opérations de baseball et la première femme à être nommée directrice générale d'une équipe de l'une ou l'autre des quatre grandes ligues de sport professionnel en Amérique du Nord, lors d'une embauche révolutionnaire en novembre 2020.

Les Marlins avaient activé leur clause optionnelle qui aurait fait en sorte de permettre à Ng de rester en poste en 2024, a précisé Sherman dans un communiqué, mais celle-ci a choisi de ne pas activer la sienne.

La semaine dernière, Bruce et moi avons discuté de ses projets pour restructurer le département des opérations baseball. Lors de nos discussions, il est devenu apparent que nous n'étions pas complètement d'accord sur ce à quoi cela devrait ressembler , a déclaré Ng à The Athletic lundi.

J'ai estimé qu'il était préférable de me retirer. Je souhaite exprimer ma sincère gratitude et mon appréciation à la famille des Marlins et à ses partisans pour le temps que j'ai passé dans le sud de la Floride. Cette année a été un grand pas en avant pour l'organisation.

Ng est devenue la cinquième personne à occuper cette fonction dans l'histoire des Marlins. Sherman a fait savoir que les recherches pour la remplacer vont commencer immédiatement.

Ng a nommé Skip Schumaker au poste de gérant avant le début de la saison 2023, et celui-ci a guidé les Marlins aux séries éliminatoires pour la première fois depuis la campagne abrégée par la pandémie, en 2020.

Les Marlins se sont inclinés face aux Phillies de Philadelphie en première ronde des séries éliminatoires de la Ligue nationale.

La dernière saison complète lors de laquelle les Marlins ont participé aux séries éliminatoires remonte à 2003, à l'issue de laquelle ils avaient gagné la Série mondiale.