Réunis à Mumbai pour la 141e session du Comité international olympique, plusieurs membres ont demandé à Thomas Bach de prolonger son mandat, qui arrive à échéance en 2025.

D’autres voix ont appuyé cette demande. Le dominicain Luis Mejia Oviedo a déclaré que nous devons absolument conserver le leadership dont vous avez fait preuve à la tête de cette organisation .

Devant l'assemblée, le très diplomate Thomas Bach a répondu à cet élan d’amour qui n'était pas prévu au programme de la session et qui a été ensuite au cœur de tous les débats. Vous m'avez touché droit au cœur. J'apprécie toujours la valeur de cette amitié, ce soutien et même cet amour. C'est humain, j'ai été vraiment touché [...] Pour cette raison, c'est une question de respect et de relation personnelle de ne pas balayer un tel signe de soutien.

Lors d'un point de presse, le dirigeant allemand n’a toutefois envoyé aucune indication sur sa volonté de rester à la barre. Il s'est contenté de dire : Vous devez comprendre qu'une telle réponse, vous ne la donnez pas d'emblée ni aux médias. Il faut en discuter avec les personnes concernées et, ensuite, les médias seront informés.

Pour changer les règles de la charte olympique, il faut soumettre une motion. Dans un premier temps, c’est la commission légale du CIO qui va l’étudier et la proposer éventuellement à la commission exécutive. Si cette dernière la valide, elle sera soumise aux membres 30 jours avant l’ouverture de la session, puis soumise au vote de l’assemblée qui doit réunir les deux tiers pour être acceptée. Il faudra donc attendre en 2024 pour la suite des choses.

D’ici là, une course à la présidence pourrait s’ouvrir avec d’éventuels candidats. Il faut rappeler que Thomas Bach a été élu président une première fois en 2013, pour un mandat de huit ans. Son mandat de quatre ans a été renouvelé à l’unanimité en 2021 sans opposition.

Ouvrir en mode plein écran Sebastian Coe, président de la Fédération internationale d'athlétisme Photo : Getty Images / Michael Steele

Cela pourrait changer et certaines personnalités ne cachent pas leur intention. Le nom qui revient le plus souvent est celui du président de l’athlétisme mondial, le Britannique Sebastian Coe. Questionné à ce sujet à la suite de sa réélection à la tête de World Athletics l'année dernière, il avait fait cette réponse sibylline : Je n'écarte pas l'idée, comme je ne lance pas ma candidature.

Il faut préciser que, dans les statuts du mouve ment olympique, il n’est pas permis de faire campagne publiquement.

Faut-il rappeler que le président de la Fédération internationale d'athlétisme est celui qui, dans le monde du sport, maintient la ligne dure face aux Russes. Il laisse en place leur exclusion de toutes compétitions, en plus de déclarer qu'ils n'ont pas leur place aux prochains Jeux olympiques sous n'importe quelle forme que ce soit. Une position qui va à l'encontre de celle de Thomas Bach et du CIO.

D'autres noms circulent : la médaillée d’or zimbabwéenne en natation Kirsty Coventry, le très influent Juan Antonio Samaranch fils, dont le père a occupé la fonction de président durant 21 ans, sans oublier la vice-présidente Nicole Hoevertsz, une ancienne athlète en natation artistique.

Certains spécialistes contactés et qui préfèrent rester dans l’ombre ne semblent pas surpris par l’élan d'amour des pays africains. Ce n'est pas d’aujourd’hui que les pays d’Afrique courtisent le président Bach et que les flatteries à son égard sont constantes, ont-ils résumé.

Il faut rappeler ici que l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA) est assez influente au sein du mouvement olympique, car elle représente 54 des 206 pays membres. Ce n’est donc pas un hasard si les Jeux de la jeunesse de 2026 sont organisés à Dakar, au Sénégal.

En octobre 2022, voilà ce que déclarait Thomas Bach devant les membres de l’ACNOA :

Ouvrir en mode plein écran Mustapha Berraf président de l'ACNOA Photo : getty images for anoc / Mark Runnacles

Je voudrais remercier mon cher collègue et ami Mustapha Berraf de son remarquable leadership, et tous les CNO africains et l’équipe de l’ACNOA de leur engagement indéfectible en faveur du développement du sport olympique; de leurs initiatives pour faire vivre l’esprit olympique dans le cœur de tous sur le continent africain; et de leurs efforts pour insuffler à la jeune génération les valeurs olympiques que sont l’excellence, le respect, l’amitié et la solidarité

Le CIO sera toujours à vos côtés, en partenaire loyal, soyez-en sûrs, afin qu’ensemble nous puissions construire l’avenir du mouvement olympique et sportif en Afrique, et voir une nouvelle génération d’athlètes africains briller sur la scène sportive , avait-il ajouté.

On comprend mieux maintenant l'amour réciproque entre les deux hommes. Dans ce contexte, la demande de l’Algérien Mustapha Berraf de reconduire pour quatre ans Thomas Bach dans ses fonctions de président est tout sauf anodine.

Quant au Dominicain Luis Mejia Oviedo, qui a surpris l’assemblée générale avec sa proposition de prolonger le mandat présidentiel, il vient d’obtenir une prolongation de son mandat à la commission exécutive. Même s'il avait atteint l'âge limite fixé à 70 ans à la fin de l’année, la session a approuvé son prolongement pour quatre ans en arguant que cette prolongation résulte de sa fonction de président de l'Organisation des sports d'Amérique centrale et des Caraïbes (ODECABE), et de son rôle de pionnier dans la promotion du mouvement olympique et de ses valeurs par le biais d'une chaîne olympique nationale .

L'amitié olympique n'a certainement pas de limite.

