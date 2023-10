L’Italie ne construira pas de piste de bobsleigh pour les JO de 2026

Le gouvernement italien renonce à construire un centre de glisse à Cortina pour les Jeux olympiques de 2026. Cela oblige à déplacer hors du pays les épreuves de bobsleigh, de luge et de skeleton.

C'est ce qu'a indiqué lundi le président du comité d'organisation.

Les autorités italiennes ont abandonné il y a deux jours ce projet coûteux et décidé de rechercher un site déjà existant et en fonctionnement , a expliqué Giovanni Malago lors de la 141e session du CIO à Mumbai.

L'Italie avait l'ambition de rénover la piste Eugenio Monti utilisée pour les Jeux de 1956 à Cortina et abandonnée depuis 15 ans, mais le budget alloué à sa rénovation s'avérait nettement insuffisant.

La piste de bobsleigh Eugenio Monti utilisée lors des Jeux olympiques de 1956 Photo : Milano Cortina 2026 / Brian Pinelli

La ville autrichienne d'Innsbruck, située à 400 km au nord-est de Milan, hôtesse des Jeux de 1976, s'est déjà proposée pour accueillir les épreuves de glisse.

L'Autriche est une candidate possible et serait ravie de vous soutenir , a confirmé lundi Karl Stoss, président du Comité olympique autrichien et membre du CIO, s'adressant à Giovanni Malago.

Le dirigeant italien a confirmé chercher un site hors d'Italie.

Nous étudions toutes les solutions possibles et analysons les options avec le CIO et les fédérations internationales , a-t-il expliqué.

Les pistes d'Igls en Autriche et de Saint-Moritz en Suisse, une piste naturelle, font partie de la courte liste des sites proposés.

Un tel déplacement aura un impact sur le fonctionnement et sur le budget du comité d'organisation , a averti Giovanni Malago.

Les organisateurs tentent de respecter son budget initial de 1,5 milliard d'euros, soit 2,15 milliards de dollars canadiens.

Des infrastructures coûteuses

La piste de glisse, les tremplins de saut à ski et l'anneau de patinage de vitesse sont les infrastructures les plus compliquées à bâtir.

Coûteuse à construire comme à entretenir, la piste de glisse n'a qu'un faible intérêt pour la population locale.

Une piste de bobsleigh coûte cher à construire. Photo : afp via getty images / DANIEL MIHAILESCU

Le CIO privilégie le réemploi d'installations existantes et s'est montré réticent à l'idée de construire un nouveau centre de glisse.

C'est une décision responsable selon la présidente du comité de coordination Kristin Kloster Aasen.

Les Jeux de 2026 s'annoncent très éclatés géographiquement. Outre la perspective d'épreuves de glisse en Autriche, les deux sites de ski alpin, à Bormio et à Cortina, sont distants de près de cinq heures de route.

Peu après l'annonce de lundi, la Fédération italienne de sports d'hiver (FISI), qui chapeaute entre autres disciplines le bobsleigh, la luge et le skeleton, a fait part dans un communiqué de sa consternation .

Il nous manquera un morceau d'histoire, la piste de Cortina aurait représenté l'occasion idéale de relancer des disciplines qui ont apporté de la gloire et de la popularité au sport italien , a dit le président de la FISI Flavio Roda.