Le baseball/softball, le cricket, le flag football, la crosse et le squash ont été officiellement inclus au programme des Jeux olympiques de 2028.

Le Comité international olympique (CIO) approuve la proposition formulée par le comité d'organisation des JO de Los Angeles (LA28).

La décision a été prise lors de la 141e session.

Les cinq sports ont été proposés sous la forme d'un bloc par LA28, uniquement pour son édition des Jeux.

Ils ont été examinés par le comité exécutif du CIO qui a donné son aval.

Pour le baseball et le softball, le cricket et la crosse, il s'agira d'un retour aux JO, tandis que le flag football et le squash feront leurs débuts à Los Angeles.

Le baseball et le softball ont fait partie du programme de plusieurs éditions des Jeux olympiques et dernièrement de ceux de Tokyo. Le cricket était au programme des Jeux de 1900, à Paris, alors que la crosse était inscrite au programme des JO de 1904 à Saint Louis et de 1908 à Londres.

Ces cinq nouveaux sports font partie de la culture sportive américaine et permettront de faire découvrir au monde entier des sports américains emblématiques, tout en amenant des sports internationaux aux États-Unis. Ces sports feront des Jeux de 2028 des Jeux uniques , a dit Thomas Bach, président du CIO.

L'arrivée de ces sports permettra au mouvement olympique de mobiliser de nouvelles familles d'athlètes et d'amateurs aux États-Unis et dans le reste du monde , a-t-il ajouté.

KL Rahul de l'équipe indienne au bâton dans le match contre le Pakistan devant plus de 100 000 spectateurs dans le stade Narendra Modi d'Ahmedabad

L'arrivée du squash au programme olympique réjouira particulièrement David Baillargeon de Lévis. Le Québécois, classé au 41e rang mondial, qui aura 32 ans en 2028, se montrait prudent quant à une possible présence de son sport.

Le choix est le fruit d'un processus et d'une analyse approfondis de la part du CIO qui s'est appuyé sur des critères d'évaluation définis en amont, notamment l'égalité des genres, la popularité, la diversité des communautés sportives et l'utilisation d'installations existantes.

Je suis convaincu depuis longtemps que Los Angeles a une formidable occasion de créer une édition passionnante des Jeux, non seulement pour nous, mais aussi pour le monde entier. Notre programme des sports, dans son intégralité, reflète cette conviction , a dit Casey Wasserman, président du comité d'organisation des Jeux de 2028.

Ce programme sportif permettra d'aller chercher de nouveaux publics et ouvrira d'énormes perspectives qui transformeront l'histoire des Jeux olympiques et paralympiques , a-t-il indiqué.

La crosse sera de retour aux Jeux olympiques en 2028.

Pentathlon moderne et haltérophilie au menu en 2028

Le CIO a également entériné les recommandations formulées par son comité exécutif concernant le statut du pentathlon moderne et de l'haltérophilie, qui ne faisaient pas partie du programme initial des Jeux de 2028.

Pour le pentathlon moderne, le CIO a tenu compte du remplacement de l'équitation par une course d'obstacles et le travail d'optimisation mené par l'Union internationale de pentathlon moderne (UIPM) afin de réduire les coûts et la complexité de l'épreuve.

Sans le remplacement de l'équitation par une course d'obstacles, ce sport n'aurait pas été inclus dans le programme.

Pour l'haltérophilie, le CIO a approuvé la recommandation du comité exécutif parce que la Fédération internationale (IWF) a délégué sa gestion des contrôles de dopage à l'Agence de contrôles internationale et a confié la prise de sanctions au Tribunal arbitral du sport au moins jusqu'à la fin de 2028.

L'efficacité des programmes de lutte contre le dopage pour les épreuves de qualification aux Jeux de 2024 et pour les compétitions olympiques continuera d'être suivie de près par le CIO, tout comme la mise en œuvre des changements culturels et de gouvernance adoptés par l'IWF.

Enfin, pour le dossier épineux de la boxe, le CIO a décidé que toute décision sur l'admission de la boxe était mise en suspens. Il n'y a donc pas eu de débat à ce sujet.

Avec les informations de Agence France-Presse