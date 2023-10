Leylah Annie Fernandez championne à Hong Kong

La Canadienne Leylah Annie Fernandez a remporté le tournoi WTA 250 de Hong Kong, dimanche. Le troisième titre de sa carrière et son premier en 2023.

Elle a battu la Tchèque Katerina Siniakova, 85e au monde, en trois manches de 3-6, 6-4 et 6-4. C’est le troisième titre de la carrière de Fernandez, finaliste aux Internationaux des États-Unis en 2019.

Il a fallu 2 heures et 49 minutes à la Québécoise, 60e au classement mondial, pour vaincre son adversaire, pugnace.

Les deux dernières années ont été très, très dures, a réagi Fernandez. Mais ma famille, mes parents, mon entraîneur, tout le monde m'a encourageé à ne pas lâcher. Leur soutien et le travail des derniers mois ont payé aujourd'hui. J'espère que nous continuerons dans cette voie.

Leylah Annie Fernandez soulagée à la fin de sa finale à Hong Kong

Le match a été enlevant, car disputé par deux joueuses d'égale valeur sur le terrain.

Fernandez étant légèrement meilleure au service avec un pourcentage 67,5 % de réussite sur sa première balle, contre 60% pour Siniakova.

Le vent a tourné dans le huitième jeu de la deuxième manche, alors que Fernandez menait 4-3. La Québécoise a tenu bon alors qu'elle a sauvé six balles de bris tandis que Siniakova sauvait quatre balles de jeu contre elle.

Un jeu interminable qui a finalement tourné à la faveur de Fernandez, qui a remporté la manche deux jeux plus tard.

À 4 partout en troisième manche, la Québécoise a brisé le service de Siniakova pour s'échapper avec le jeu, puis le match quelques instants plus tard.

C'était le deuxième affrontement entre les deux athlètes. Fernandez avait battu Siniakova sur terre battue, 6-3 et 6-2, en 2022 lors des Internationaux de France.

Avec ce titre, Leylah Annie Fernandez remontera lundi dans le top 50 du classement de la WTA.

Dabrowski et Routliffe couronnées en Chine

Une autre Canadienne s’est illustrée sur les terrains de tennis dimanche. Gabriela Dabrowski a remporté avec sa partenaire Erin Routliffe l’Omnium de Zhengzhou, en Chine.

Dabrowski et Routliffe, qui est née en Nouvelle-Zélande de parents canadiens, ont battu les Japonaises Shuko Aoyama et Ena Shibahara en deux manches de 6-2 et 6-4.

Un troisième Canadien, Gabriel Diallo, est en action dans une finale. Diallo affrontera le Belge Joris de Joore pour le titre au Challenger de Bratislava 2, en Slovaquie.