Il y a certainement quelque chose de satisfaisant dans le fait que ce qui a si souvent coulé le Canadien l’an dernier lui a permis de survivre samedi soir.

Même si ce ne fut que de justesse – Seth Jones a frappé le poteau à 10 secondes de la fin du match – le Canadien a résisté aux assauts répétés de la toute puissante machine offensive des Blackhawks (blague), qui ont obtenu 10 chances de marquer de qualité en 7 avantages numériques, pour l’emporter 3-2 à son premier match de la saison au Centre Bell.

On pourrait facilement déplorer l’indiscipline du Tricolore, mais dans la victoire, Martin St-Louis, magnanime, a choisi de regarder le bon côté des choses.

On a écoulé des punitions, c’est ce que j’ai aimé le plus. On en a pris trop, mais on les a écoulées , a laissé tomber l’entraîneur après le match, d’humeur un peu moins loquace qu’à l’habitude.

Non seulement les ont-ils écoulées, ils ont même su en profiter, gracieuseté de Rafaël Harvey-Pinard, principalement, qui a d’abord réussi à s’échapper sans marquer avant d’offrir la même courtoisie à Sean Monahan d’une belle petite passe intelligente du revers. Monahan, lui, a touché la cible.

Quand tu ne réussis pas à compter, tu fais la passe à l’autre , a dit le Québécois à la blague.

Ouvrir en mode plein écran Surveillé par Jarred Tinordi des Blackhawks de Chicago, Rafaël Harvey-Pinard tente une passe, samedi soir. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Harvey-Pinard a offert une autre prestation impeccable, une impression corroborée par ses coéquipiers. Le petit attaquant a frappé le poteau en début de match, a obtenu trois tirs au but et s’est montré très efficace à court d’un homme.

On dirait qu’il réussit à faire quelque chose de différent chaque match. Il fait toujours quelque chose de bien. Il donne tout tous les soirs, peu importe la situation. On est chanceux de l’avoir.

Tu es confiant quand tu l’as dans l’alignement. Il peut boucher des trous, il peut jouer bien des rôles, à gauche, à droite, il peut écouler des punitions, il peut embarquer en avantage numérique. Il est capable de tout faire , l’a encensé St-Louis.

L’an dernier, Harvey-Pinard était le septième attaquant du club pour le temps d’utilisation en infériorité avec une moyenne par match de 1 min 28 s. Après deux rencontres cette saison, St-Louis l’a envoyé en moyenne 3 min 47 s, deuxième à ce chapitre derrière Jake Evans.

Il n’y a là rien de bien nouveau pour l’ailier qui a été habitué à ce rôle toute sa vie.

J’adore jouer en désavantage numérique. Pour moi, c’est autant gratifiant que de jouer en avantage numérique. Tu vas bloquer des lancers, tu vas écouler des pénalités et c’est toujours des moments clés dans les parties. Je suis fier de jouer en désavantage , a lâché le jeune homme de 24 ans.

Maintenant que St-Louis tient à soustraire le plus possible Nick Suzuki à cette phase du jeu pour que son capitaine aille encore de l’essence dans le réservoir quand le CH attaquera avec l’avantage d’un homme, Harvey-Pinard peut s’attendre à se tailler la part du lion.

Quelques ajustements

Après le fiasco défensif à Toronto mercredi, Martin St-Louis a rassemblé ses troupes le lendemain.

Montréal avait accordé deux buts en quatre occasions aux Maple Leafs en plus des deux filets donnés quand Toronto attaquait à six contre cinq. Si les Hawks ont encore marqué en fin de match après avoir retiré leur gardien samedi soir, ils ont été blanchis sept fois en supériorité.

Les Hawks ne sont pas les Leafs, évidemment, et ils étaient débarqués au Québec déjà impuissants en sept occasions dans leurs deux premiers matchs, mais n’empêche, ils misent tout de même sur un petit prodige du nom de Connor Bedard dont vous avez peut-être entendu parler.

Les correctifs apportés ont rapporté des dividendes.

Après Toronto, on a fait une grosse révision de notre désavantage numérique tout le monde ensemble. Ça a beaucoup aidé. Les gars n’ont pas eu peur de se sacrifier et sont en plus allés chercher un gros but qui a été le but victorieux. Les gars bloquaient des lancers, leurs défenseurs étaient agressifs et on a été capables de mettre la rondelle derrière eux , a expliqué Samuel Montembeault, solide pour son premier départ avec 28 arrêts.

Contre Toronto, on faisait nos lectures de jeu trop lentement. Certains gars mettaient de la pression et les autres attendaient. On a travaillé là-dessus et on a fait un meilleur travail , a estimé Kaiden Guhle.

Ouvrir en mode plein écran Le centre Kirby Dach du Canadien de Montréal s'est blessé sur cette séquence quand Jarred Tinordi des Blackhawks de Chicago l'a envoyé sur le banc des visiteurs. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Harvey-Pinard a parlé d’une meilleure communication également.

Des petits détails qui aident à décrocher la victoire , a-t-il précisé.

Voilà un bon point au cahier des joueurs comme des entraîneurs. Ils ont identifié une lacune, s’y sont attaqués, l’ont corrigé en l’espace de quelques jours.

Il y a un peu de chance là-dedans et ça ne veut pas dire que l’unité de désavantage continuera à performer de cette façon, mais on peut certainement voir un signe de maturité dans cette adaptation rapide et dans l’application que les joueurs en ont fait.

C’est ce qu’on pourrait appeler de l’expérience.